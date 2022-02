Desse total, cinco estão abertas no PAT, enquanto as demais 20 fazem parte do programa de Recrutamento e Seleção da ACV

publicado em 01/02/2022

Quem quiser se candidatar para as vagas de emprego abertas no PAT deve comparecer ao local para a retirada da carta de apresentação (Foto: A Cidade)

Vagas no PAT: 5 vagas

Vagas na ACV: 20 vagas

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga está com 25 vagas de emprego abertas, distribuídas entre diversos cargos (confira a relação completa de cargos e vagas no final desta reportagem). Desse total, cinco estão abertas no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), enquanto as demais 20 fazem parte do programa de Recrutamento e Seleção da ACV (Associação Comercial de Votuporanga).Quem quiser se candidatar para as oportunidades do PAT deve comparecer ao local para a retirada da carta de apresentação. A central de vagas atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Centro do Empreendedor, que fica na rua Barão do Rio Branco, nº 4497, esquina com a Ponta Porã. Todos os cargos exigem experiência nas suas respectivas áreas, exceto a vaga para auxiliar de cozinha, que está aberta tanto para candidatos com experiência quanto sem.Já para se candidatar às vagas no programa de Recrutamento e Seleção da ACV, o interessado deve enviar seu currículo para o e-mail: emprego@acvnet.com.br. Os dados são cadastrados no Banco da ACV, que mantém o serviço de recebimento de currículos e o repasse para lojas interessadas. O serviço é totalmente gratuito e mais informações podem ser obtidas pelos números: (17) 3426-4044 ou (17) 98132-0022.Analista administrativo (feminino) – 1 vaga;Cozinheira – 1 vaga;Pedreiro – 1 vaga;Soldador – 1 vaga;Supervisor comercial – 1 vaga;Administração – 1 vaga;Auxiliar de contabilidade – n.i*Auxiliar de padaria – 1 vaga;Auxiliar de serralheiro – 1 vaga;Conferente – 1 vaga;Costureira – 2 vagas;Estagiária de Direito – 1 vaga;Esteticista – 1 vaga;Marceneiro – 1 vaga;Marketing digital – 1 vaga;Mecânico de manutenção – 1 vaga;Operador de Bobcat – 1 vaga;Operadora de telemarketing – 1 vaga;Promotor (a) de vendas externas (temporário) – 1 vaga;Promotora de maquiagem – 1 vaga;Técnico de obras – 1 vaga;Técnico de segurança eletrônica – 1 vaga;Vendedor (a) – 3 vagas.* não informado(Fontes: Prefeitura de Votuporanga e ACV)