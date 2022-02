Podem se matricular alunos das escolas estaduais que estão no ensino fundamental, ensino médio ou EJA

publicado em 11/02/2022

Em Votuporanga estão disponíveis os cursos de inglês, francês e espanhol, na “E.E. Dr. José Manoel Lobo” (Foto: A Cidade)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brO projeto CEL (Centro de Estudos de Línguas) está com matrículas abertas para estudantes rede estadual de ensino fundamental, ensino médio e o EJA (Educação de Jovens e Adultos). Em Votuporanga estão disponíveis os cursos de inglês, francês e espanhol, na “E.E. Dr. José Manoel Lobo”.Os cursos têm duração de no máximo três anos, com carga horária total de 400 horas, exceto inglês, que é anual e possui carga horária de 133 horas. Para cursar o francês e o espanhol, é necessário que os estudantes estejam matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental e EJA e o inglês basta estar matriculado no ensino médio.Os cursos são organizados por semestre, e acontecem no período de contraturno. As inscrições ocorrem primeiro com a manifestação de interesse pela Secretaria Escola Digital, depois presencialmente na escola na qual CEL é vinculado.Em Votuporanga os interessados devem efetivar a matrícula presencial na instituição- que fica localizada na rua Amazonas, número 2829, portando RG (documento de identidade), declaração de matrícula com o número do RA (registro do aluno) e uma foto 3X4, as turmas serão montadas após o encerramento das inscrições. Para mais informações é necessário entrar em contato pelo telefone (17) 3421-5315.O Centro de Estudos de Línguas tem o objetivo de proporcionar ao estudante da rede pública estadual a oportunidade de aprender gratuitamente uma ou mais línguas estrangeiras, aumentando suas chances de participar de programas de intercâmbios e eventos internacionais, além de ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho, por meio da comunicação em línguas estrangeiras em contextos profissionais.Na região de Votuporanga, o CEL também está presente em São José do Rio Preto, Catanduva, Nova Granada, José Bonifácio, Mirassol, Novo Horizonte, Fernandópolis, Ouroeste, Jales e Santa Fé do Sul.