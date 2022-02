Plantão será realizado para agilizar o atendimento já que houve aumento na demanda por esse serviço devido à pandemia da Covid-19

publicado em 01/02/2022

Nos sábados, dias 5 e 12 de fevereiro, o CRAS Sul realizará plantão de atendimento, das 8h às 12h, para atualização de dados de quem já é beneficiário de programas sociais e também para inclusão de famílias que atendem aos critérios para serem contemplados pelos benefícios do Cadastro Único.O Plantão será realizado para agilizar o atendimento já que houve aumento na demanda por esse serviço devido à pandemia da Covid-19. Para quem já está com atendimento agendado, a orientação é que espere o contato da equipe do CRAS Sul.Entre os programais sociais vinculados ao Cadastro Único estão: Programa Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia elétrica, BPC, Programa Viva Leite, Carteira do Idoso. Esses programas tem como objetivo estimular a emancipação dessas famílias para que alcancem autonomia e superem situações de vulnerabilidade social. O Governo utiliza esses dados para conhecer melhor as necessidades das famílias e oferecer benefícios e serviços sociais que contribuam para a melhoria de vida de todos.Para ser feito o cadastro ou atualização dos dados, é necessário ter em mãos documentos pessoais e originais de todos que moram na residência, como RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.A Secretaria de Assistência Social está analisando se realizará outros plantões nas demais unidades de CRAS existentes na cidade. O CRAS Sul fica na Rua Dr. Antônio Alves da Silveira Júnior, 2984, bairro São João.