publicado em 09/02/2022

Ao lado do seu esposo, Thiago, a cantora gospel Renata Marin lançará três músicas; projeto traz 'feat' com David Quinlan, cantor conceituado no meio gospel (Fotos: Divulgação e redes sociais)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brCom o repertório de quatro novas músicas inspiradas em fé, milagres e esperança, a cantora gospel de Votuporanga Renata Chiminazzo Marin ou artisticamente conhecida como Renata Marin, lançará ainda esse mês um mini DVD que terá a participação do cantor irlandês David Quinlan, muito conceituado no meio gospel.Renata é natural do sul do Brasil, mas desde 2020 reside em Votuporanga com seu esposo, Thiago Marin, que também é seu guitarrista e produtor. Antes da mudança, ela realizou turnês pela Europa e veio para a cidade para se casar. Thiago é comandante do Corpo de Bombeiros na região, mas sempre amou música, o que a motivou seguir este caminho na companhia dele.“Eu sou gaúcha e nos conhecemos pela internet, então vim para Votuporanga para me casar. Thiago tinha uma guitarra e é apaixonado por música, então juntamos o útil ao agradável, atualmente nós empresaríamos a carreira juntos”, explicou a cantora.A primeira música do projeto que será lançada é a “Recado de Deus”, composta por Renato Trindade. As outras, “Restaura-me”, “Só Tu És Santo”, que será feat com David Quinlan e “Espírito de Deus”, são composições do casal. O público poderá prestigiar as canções e os videoclipes pelo canal no YouTube Thiago e Renata Marin, bem como as demais plataformas digitais.“As músicas possuem uma pegada bem americana, estilo Worship, bem música ‘gringa’, puxada para o instrumental, uma mistura de pop rock e lenta ao mesmo tempo. Inclusive, fizemos um show no município de Orindiúva que a galera adorou, eles não esperavam que esse ritmo seria algo tão legal e gerou muita repercussão”, destacou.Renata se mudou para Votuporanga no começo da pandemia. Com o cancelamento de eventos e adoção de protocolos de segurança que não permitiam aglomerações, a cantora aproveitou o período para se dedicar à família. Mas segundo artista, atualmente ela está muito mais engajada para retornar com seu projeto.“Em 2020 foi o início da pandemia, então parou tudo, foi uma época que me dediquei mais ao meu casamento e minha casa, foi uma fase que trabalhei muito o meu pessoal, hoje me vejo preparada para voltar com tudo muito mais profissional”, ressaltou.No dia 18 de fevereiro será a gravação do mini DVD. O cantor David Quinlan virá para a cidade exclusivamente para esse compromisso, que ocorrerá no Parque da Cultura. O evento terá a participação de um público nas filmagens restrito em 150 pessoas, que poderão manifestar interesse através do telefone e WhatsApp da assessoria (17) 99779-6429 ou pelo e-mail: agendarentamarin@gmail.com. Esses contatos também são os canais para a contratação de shows.“Estamos preparando tudo com muito amor, tanto para Deus quanto para o público. Essas pessoas que quiserem aparecer no DVD bastam solicitar via WhatsApp, a gente quer que eles façam parte disso, sem o público nós não chegamos em lugar nenhum”, finalizou Marin.