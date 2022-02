O feriado vai alterar o funcionamento de alguns serviços em Votuporanga entre a próxima segunda (28) e quarta-feira (02)

publicado em 26/02/2022

Confira o levantamento do jornal A Cidade sobre tudo que vai abrir e fechar, por conta do Carnaval, no começo da semana que vem (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brApesar do cancelamento tanto de eventos quanto do ponto facultativo, o Carnaval, celebrado neste fim de semana e também na segunda (28) e terça-feira (1º) e a Quarta-Feira de Cinzas (02) vão alterar o funcionamento de alguns serviços em Votuporanga.Veja abaixo o que abre e fecha no município nos próximos dias:A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) informou que a situação do comércio ficou assim: funciona neste sábado (26) das 9h às 13h; funciona na segunda-feira (28), das 8h às 18h; na terça-feira (1º), será ponto facultativo (a ACV recomenda que empresários interessados em abrir nesse dia devem consultar seus contadores); e funciona na quarta-feira (02), das 8h às 18h.Em relação aos supermercados, a maioria vai seguir os seus respectivos horários normais de funcionamento – de segunda a sábado e de domingo. O Porecatu, por exemplo, informou que suas unidades irão funcionar neste sábado das 7h às 22h; no domingo (27), das 7h às 13h; e entre segunda e quarta, das 7h30 às 22h. Na rede Santa Cruz, as duas unidades vão funcionar neste sábado, das 7h às 21h; no domingo, das 7h ao meio dia; e entre segunda e quarta, das 7h às 21h. Por fim, o Proença vai funcionar neste sábado das 7h30 às 21h; no domingo, das 7h30 às 13h; e entre segunda e quarta, das 7h30 às 21h.Já na rede Amigão, o horário de funcionamento das unidades entre segunda e quarta-feira não tinha sido definido até a tarde de ontem. O que foi informado para a reportagem é que as unidades vão funcionar neste sábado e domingo, das 7h às 21h.PrefeituraNa Prefeitura, não haverá ponto facultativo no feriado de Carnaval e, portanto, os órgãos públicos da Administração Direta e Indireta seguirão o expediente normalmente, das 7h ao meio-dia e das 14h às 17h. Isso também inclui o funcionamento da Central de Atendimento ao público, das 9h às 15h, e também pelo telefone: (17) 3405-9700.A Administração também informou que serão mantidos os serviços de emergência como o atendimento no Hospital "Fortunata Germana Pozzobon", UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.A Secretaria da Cultura e Turismo informa que a Escola de Artes "João Cornachione" (Oscarito), a Biblioteca "Castro Alves", o Museu "Edward Coruripe Costa" e o Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali" (CIT) ficarão abertos, das 7h30 às 17h.Os cemitérios municipais ficam abertos para visitação das 7h às 18h.A Câmara Municipal de Votuporanga terá expediente normal na segunda e na terça, mas a pauta da sessão ordinária não tinha sido definida até a tarde de sexta-feira (25), conforme informou a secretaria-administrativa da Casa de Leis.O Parque da Cultura estará à disposição da comunidade para lazer e prática de atividades físicas, ressaltando os cuidados de prevenção à Covid-19.O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” vai funcionar normalmente das 7h às 11h e das 13h às 17h. O Espaço fica na Estrada Municipal Mario Dorna (VTG 448), próxima à represa da Saev Ambiental.O Centro de Apoio e Educação Ambiental do Bosque (Casa do Bosque) “Maximino Hernandes” vai funcionar no fim de semana, na segunda e na terça, das 7h às 19h.A Casa do Bosque fica na Avenida Vale do Sol, nº 5024, no bairro Vale do Sol.Os serviços de coleta de lixo orgânico (comum) e seletivo (resíduos descartáveis) seguirão normalmente conforme o cronograma regular, sem interrupções.Os pontos de recebimento de resíduos domiciliares dos Ecotudos Norte, Sul e Oeste também permanecerão abertos ao público diariamente, das 7h às 19h.Os endereços das unidades dos Ecotudos são: Ecotudo Sul – Av. Conde Francisco Matarazzo, 1793 Jd das Palmeiras I; Ecotudo Norte – Avenida Sete, 240 Distrito Industrial I; e Ecotudo Oeste – Vicinal Nelson Bolotário, sem número.Apesar do município ter revogado o ponto facultativo do Carnaval, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que os bancos não vão abrir na segunda e na terça-feira. Nesses dias, os clientes podem fazer uso das áreas de autoatendimento e canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking, que oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário.Já na Quarta-Feira de Cinzas, a entidade informou que o expediente dos bancos vai começar ao meio-dia e se encerrar no horário normal de fechamento das agências. Além disso, a Febraban apontou que as contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 28 de fevereiro e 1º de março poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira.