A partir desta terça-feira (02), as escolas da rede municipal, estadual e privada de ensino do município voltam a receber os alunos

publicado em 02/02/2022

O secretário da Educação de Votuporanga, Marcelo Batista, explicou ao jornal A Cidade como esse retorno às aulas vai funcionar (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brAs aulas presenciais voltam nesta terça-feira (02) nas escolas de Votuporanga, tanto da rede municipal quanto estadual e privada de ensino. E as unidades escolares vão poder receber 100% dos seus alunos. Além disso, o retorno dos alunos às salas de aula é obrigatório e não mais facultativo, como aconteceu no ano passado.A Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga publicou um decreto, no final de janeiro, com as diretrizes da retomada das atividades presenciais. E o jornalconversou com o secretário da Pasta, Marcelo Batista, sobre como esse retorno vai funcionar.Nos primeiros 15 dias a partir do retorno presencial das aulas, o secretário explicou que as unidades escolares vão fazer o que chamou de “trabalho de sensibilização” com os alunos e as suas respectivas famílias.“Nos primeiros 15 dias, as atividades vão ter um caráter de sensibilização, porque ainda existem famílias que estão um pouco inseguras com relação ao retorno das atividades presenciais. Então, nós vamos levar para essas famílias a questão da segurança do espaço escolar”, explicou Batista.O responsável pela Educação em Votuporanga também reforçou que tanto a Pasta quanto a Secretaria Municipal da Saúde, o Comitê de Enfrentamento à Covid e a Vigilância Sanitária entendem que as unidades escolares estão entre os lugares mais seguros que os alunos podem estar durante a pandemia, por, segundo Batista, seguirem os protocolos de higiene sanitária contra a Covid. “Vamos cuidar para que as crianças higienizem as mãos o tempo todo, também vamos cuidar da alimentação delas, e não vamos deixar que elas fiquem se tocando o tempo todo. Há um controle com relação a isso. As pessoas receberam instrução para esse momento”, acrescentou.O secretário frisou que todas as atividades vão ser retomadas nas unidades escolares, inclusive os períodos integrais e contraturnos. “Nas unidades de educação infantil, a gente retorna com as atividades de contraturno regularmente. Nas unidades de Ensino Fundamental, nessa semana nós vamos reativar o processo de inscrição das crianças que permanecem na unidade em tempo integral”, disse.Batista também contou que as equipes das unidades escolares vão fazer atividades de sondagem e diagnósticos para avaliar os alunos. “Vamos fazer atividades de sondagem e diagnóstico com todos os alunos para observar em que nível de aprendizagem cada um deles se encontra para darmos início ao trabalho pedagógico de 2022”, disse.O secretário também explicou que, apesar da obrigatoriedade do retorno presencial dos alunos, as famílias podem alegar questões de saúde – desde com respaldo médico - para que seus filhos permaneçam em casa.“O retorno presencial é obrigatório para todos os alunos, mas nós vamos tratar com especificidade cada situação apresentada pelas famílias - desde que comprovadas por atestados médicos, prescrições médicas e orientações médicas - e adotar, para cada uma dessas crianças, a melhor metodologia de trabalho para esse início de ano letivo”, explicou o secretário municipal da Educação.Batista também disse que as unidades escolares de todas as redes de ensino não vão exigir o comprovante de vacinação para que as crianças voltem a frequentar as aulas presencialmente. Mas acrescentou que as unidades vão buscar conscientizar os alunos, bem como seus pais e responsáveis, sobre a imunização contra a Covid.“O que nós vamos fazer é falar com as famílias sobre a importância de levar a criança para vacinar e a questão do bem-estar e da saúde de todos os alunos, mas não vamos exigir a carteira de vacina para que a criança possa frequentar as atividades presenciais”, disse o secretário.O que vai ser obrigatório para os alunos, conforme explicou Batista, é o uso das máscaras e do álcool em gel, que vai ser oferecido nas escolas.“Vamos avaliar diariamente o quadro de contaminação, ou seja, se crianças com sintomas gripais. Isso é o que vai determinar a continuidade das atividades presenciais nos próximos dias. Então, esses primeiros dias servirão de base de dados, tanto para o Comitê da Covid quanto para a Secretaria da Saúde, assim como para a Secretaria da Educação. Vai ser como se fosse um termômetro para a gente aferir se está dando certo as atividades presenciais com 100% dos alunos, se nós podemos manter esse formato ou se há a necessidade de alguma adequação ou até mesmo suspensão das atividades presenciais e adoção, novamente, da educação híbrida e remota”, finalizou o secretário.