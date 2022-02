O curso, que dispõe de 15 vagas, tanto para homens quanto para mulheres, é gratuito e tem duração de três meses

publicado em 16/02/2022

Da redação

A Associação Beneficente Irmão “Mariano Dias”, de Votuporanga, está com inscrições abertas para a 36ª Turma de Eletricista. O curso, que dispõe de 15 vagas, tanto para homens quanto para mulheres, é gratuito e tem duração de três meses.Para atuar como profissional qualificado na área é importante e necessário investir em cursos de capacitação. As aulas oferecidas serão práticas e teóricas, onde o monitor responsável tem registro no CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais) e ao final expedirá certificados aos concludentes.Além disso, para que os interessados tenham disponibilidade de frequentar as aulas, o curso será ofertado aos sábados, das 13h15 às 16h, nas dependências da instituição, localizada no sentido da rua Rua Miguel Andreo, n° 2316, no bairro Jardim das Palmeiras I (Matarazzo) e terá início no dia 26 de fevereiro.As inscrições poderão ser realizadas através do telefone (17) 99721-9335. A instituição exigirá uma taxa no valor de R$ 50, que será devolvida na conclusão das aulas, essa é uma medida adotada para garantir a real participação dos futuros alunos.Aproximadamente 540 pessoas já se capacitaram nessa modalidade. No momento, novas vagas estão sendo abertas aos interessados, que poderão desfrutar de um aprendizado de qualidade e totalmente gratuito.