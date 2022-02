Janaína de Oliveira e as colaboradoras da Luz Lotérica ficaram felizes por um dos seus clientes ter sido premiado

publicado em 04/02/2022

Janaína e as colaboradoras da Luz Lotérica não esconderam a alegria de saber que um de seus clientes foi premiado (Foto: A Cidade)

Da redação

Um sortudo de Votuporanga faturou sozinho R$ 26.814,82 ao acertar cinco dos seis números da Mega-Sena de quarta-feira (02). A aposta simples (de R$4,50) foi registrada na Luz Lotérica, que fica no Terminal Rodoviário Leonidas Pereira de Almeida.Apesar da felicidade de ter R$ 26 mil a mais na conta bancária, o ganhador terá que conviver com o sentimento de ter perdido R$ 26 milhões por apenas uma dezena. Outros 89 brasileiros também acertaram a quina da Mega e por pouco não ficaram milionários.Os números sorteados foram 02,06,11,15,17 e 39 e nenhum apostador em todo Brasil conseguiu acertar todos eles, ficando o montante acumulado para o próximo sorteio, que será neste sábado (05).Essa não é a primeira vez que um apostador acerta a quina da Mega-Sena na lotérica do Terminal Rodoviário. Em 2020, um bolão feito no local consagrou 39 votuporanguenses no sorteio da Mega da Virada e cerca de R$ 280 mil foram divididos entre os sortudos. No mesmo sorteio, 55 quadras saíram no local.Em entrevista ao, a proprietária da lotérica, Janaína Motta de Oliveira, afirmou que a identidade do ganhador é sigilosa, por questões de segurança, mas saber que um de seus clientes foi sorteado alegra o coração de todos que atuam no estabelecimento.“A gente sempre passa para os nossos clientes que a vida deles pode mudar da noite para o dia, mas como? Jogando. Para mim, Janaína, que sou proprietária da lotérica há 12 anos, saber que uma pessoa que investiu conosco recebeu o retorno que tanto esperava, é muito gratificante. A gente sabe que é real, que os sorteios são feitos com muita lisura, então basta as pessoas acreditarem e apostarem, que um dia pode ser ela a receber essa boa notícia”, disse Janaína.Além do apostador que faturou R$ 26 mil, outros dois votuporanguenses também foram premiados, porém com a quadra. As apostas, também simples, foram feitas na Klinn Lotérica, que fica na Rua Amazonas, e na Lotérica Avenida, na Emílio Arroyo Hernandes, no Pozzobon. Ambos faturaram R$ 639,24.Todos os ganhadores têm 90 dias para procurar a Caixa Econômica e efetuarem a retirada de seus prêmios.