A vereadora Ednalva Azevedo (DEM) passou mal após uma discussão acalorada com um munícipe que estava na plateia

publicado em 22/02/2022

Vereadora Ednalva Azevedo deixou o plenário da Câmara amparada por colegas da Casa após uma discussão acalorada com um munícipe (Foto: A Cidade)

Da redação

A vereadora Ednalva Azevedo (DEM) passou mal após uma discussão acalorada com um munícipe que estava na plateia. A parlamentar chegou a se sentar ao lado do morador, onde, com dedos em riste, trocaram ofensas em meio à sessão legislativa da Câmara, na segunda-feira (21).O bate-boca teria começado após o munícipe ter gritado que a parlamentar queria “viajar de avião”. A ilação foi feita após Ednalva reclamar de ter sido obrigada a viajar de ônibus para Brasília em seu primeiro mandato, mesmo com o carro da Câmara à disposição.A vereadora se irritou e foi tirar satisfação com o munícipe. Ambos elevaram o tom e a parlamentar precisou ser segurada por outros vereadores, que a retiraram de plenário enquanto ela passava mal de nervoso. Após se acalmar, a vereadora voltou para a sessão.