publicado em 03/02/2022

A reportagem entrevistou a coordenadora Viviani Rodante, a diretora Isabel Bertolo e o vice-diretor Idean Cezare, do SAB; diretor Henrique Carrasco, do CEI Mimo; e a diretora Márcia Maria, da Dinâmica (Fotos: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brTodos os diretores entrevistados pelo jornalressaltaram a alegria dos alunos ao retornarem às escolas. “A alegria foi o que mais me espantou nesse começo. Todo início de ano, para mim, é sempre uma maravilha. Mas a alegria que eles estão de retornar todos ao mesmo tempo, a gente não tem como medir”, contou a diretora Isabel Cristina Bertolo, da escola estadual “Profª Sarah Arnoldi Barbosa”, também conhecida como SAB.No CEI (Centro de Educação Infantil) “Profª Maria Izabel Martins de Oliveira”, também conhecida como Mimo, o diretor Henrique Ribeiro Carrasco falou sobre a chegada das crianças. “Foi um primeiro dia tranquilo, com participação de 80% das crianças. A criançada está super feliz com o retorno das aulas”, disse.A última escola em que a reportagem passou foi a Dinâmica, que faz parte da rede particular de ensino. “O primeiro dia de aula foi muito bom. Mesmo após os alunos ficarem tanto tempo longe da escola, não tivemos problema de choro entre as crianças. Acredito que eles estão precisando da presença de 100% dos colegas. Foi tudo bem tranquilo”, disse a diretora Márcia Maria Espada São João.