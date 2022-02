O recurso será usado para a compra de uma ambulância de grande porte

publicado em 22/02/2022

O vereador Meidão foi recebido pelo prefeito Jorge Seba em seu gabinete para o anúncio dos recursos (Foto: Assessoria)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) recebeu, na segunda-feira (21), em seu gabinete, o vereador Mehde Meidão (DEM), que anunciou a conquista de R$299.210,00 para a compra de uma ambulância de grande porte para Votuporanga. O recurso foi destinado, por meio de emenda parlamentar, pelo deputado federal Tiririca (PL).A ambulância possui duas macas com capacidade para até oito passageiros. “É uma ambulância de grande porte, com capacidade de atender pacientes que necessitam de atendimento médico em hospitais da cidade e região”, disse Meidão.O prefeito agora acompanha a liberação da emenda junto ao Governo Federal para a abertura de licitação da compra do veículo. “Começando a semana com boas notícias! O vereador Mehde Meidão conquistou para Votuporanga cerca de R$300 mil, por meio de emenda do deputado federal Tiririca, para a aquisição de uma ambulância. O recurso garantirá a compra do veículo para dar segurança e conforto para aqueles que necessitarem do serviço”, disse o prefeito Jorge Seba.