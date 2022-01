Obra, feita em uma chácara do município, terá dois pavimentos e garante menos impactos à natureza, além de economia

publicado em 29/01/2022

A casa será a primeira de Votuporanga a ser construída com tijolos ecológicos (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redação

Menos danos ao meio ambiente, economia de mais de 20% em comparação a uma obra convencional, durabilidade e estética. Estes foram alguns dos fatores que levaram a servidora pública Adriana Cristina Prates Pires a construir a primeira casa com tijolos ecológicos em Votuporanga.A obra, de dois pavimentos, está sendo erguida em uma chácara. Por ser na zona rural, ela queria um acabamento mais rústico e foi aí que ela encontrou no tijolo ecológico o que procurava.“Vi no Instagram o tijolo ecológico e gostei muito da parte estética, então fui pesquisar e gostei ainda mais, pois agride menos o meio ambiente. Depois de rejuntado e resinado ele fica muito bonito e é muito mais econômico, já que não há despesa com reboco e nem com pintura, porque se resina uma vez e dura muitos anos, ou seja, não é preciso fazer a manutenção constantemente”, contou.Adriana relatou que a princípio teve certa dificuldade, principalmente em relação à mão de obra, pois por ser uma novidade, ainda não havia gente especializada neste tipo de obra em toda a região.“Tentei com um pedreiro de obra convencional, mas acabou não dando certo, então resolvi procurar um especialista em Foz do Iguaçu e ele me indicou o Jorge [Luis] e agora a obra está ficando perfeita. Estou muito contente, pois era algo que eu queria muito e está dando certo”, completou.A obra da casa ecológica em Votuporanga é comandada pelo construtor Jorge Luis. Ele tem 16 anos de experiência e referência profissional e explicou que muitas pessoas acreditam que a obra se inicia quando os construtores começam a trabalhar no canteiro. Na verdade, segundo ele, este momento marca o início de uma segunda etapa do processo de construção.Jorge garante que o processo começa bem antes. Logo na parte de orçamentos, o que muitas vezes é negligenciado por alguns. “É nesta parte que você pode pesquisar muitas coisas sobre sua obra. Não só preço de material, mas também custos da execução, projeto, e mão de obra especializada no ramo. Uma boa mão de obra evita desperdícios e surpresas no orçamento”, afirmou.Algo muito importante que você pode descobrir neste momento é que é possível economizar muito tempo e dinheiro. Em Votuporanga, por exemplo, tem mão de obra especializada em construção com tijolos ecológicos, que garante que obras executadas com o estilo que eles desenvolveram, custe em média 20% mais barato que obras executadas da forma tradicional.O tijolo ecológico é uma alternativa que permite reduzir os impactos ambientais de uma construção sem que seja necessário deixar de lado as construções de alvenaria, que hoje são as mais comuns e mais utilizadas em todo o país.“Quem quiser conhecer o sistema, fazer orçamentos e entender como funciona esse tipo de obra pode nos procurar a qualquer momento. Temos uma equipe especializada e que permanecerá em Votuporanga para outros projetos inovadores como esse”, concluiu.Para conhecer os trabalhos e obter mais detalhes sobre os benefícios, ou orçamentos, basta entrar em contato pelo WhatsApp: (17) 99603-0135.