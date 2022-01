Apresentação será no dia 23 de fevereiro; programa rural terá duração de dez meses

publicado em 25/01/2022

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga promoverá, em parceria com o Sindicato Rural de Votuporanga, Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), no dia 23 de fevereiro, às 19h, uma palestra informativa sobre o "Programa Turismo Rural". O encontro, que será realizado no Centro de Informações Culturais e Turísticas "Marão Abdo Alfagali", localizado na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3.112, possui vagas limitadas e destinadas a maiores de 18 anos, que podem fazer inscrição pelo link https:A palestra visa esclarecer dúvidas sobre o "Programa Turismo Rural", que tem como objetivo desenvolver o turismo rural, oferecendo ferramentas e técnicas de geração de renda, por meio da identificação de oportunidades, gestão inovadora e vendas. O programa terá duração de dez meses com carga total de 240 horas divididas em dez módulos.Após a palestra explicativa, serão abertas as inscrições no local para interessados em participar do "Programa Turismo Rural", que terá disponibilidade de 20 vagas.Os dez módulos e a carga horária de cada um são: Oportunidade de Empreendimento (32 horas), Identidade e Cultura (24 horas), Gestão de Empreendimentos (24 horas), Atrativos Turísticos no Meio Rural (24 horas), Pontos de Vendas de Produtos (24 horas), Meios de Hospedagem (24 horas), Meios de Alimentação (24 horas), Atendendo e Encantando o Cliente (24 horas), Resgate Gastronômico (24 horas) e Consolidação do Programa (16 horas).Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Cultura e Turismo que é o (17) 3405-9670.