Ação contínua durante todo o ano é intensificada em períodos de chuva; equipes percorrem diferentes bairros para realizar um serviço ágil e eficiente

publicado em 27/01/2022

Este trabalho segue em andamento desde os primeiros dias de janeiro (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Durante o ano todo, equipes da Prefeitura percorrem a cidade toda com serviços de manutenção como limpeza e roçagem de praças, áreas verdes e canteiros de avenidas; e também com aplicação de massa asfáltica para conservação de vias públicas. Em 2021, mais de 1 milhão de metros quadrados de terrenos, praças e ruas receberam serviços de limpeza em geral, entre roçada manual e com utilização de tratores.Este trabalho segue em andamento desde os primeiros dias de janeiro. Nesta semana, as equipes fizeram limpeza da Praça “Maria de Jesus Gimenez Hernandez”, no bairro Residencial do Lago; e também em diversas vias do bairro Pacaembu, na região oeste da cidade. O trabalho continua seguindo cronograma sob coordenação da Secretaria Municipal de Obras.A manutenção da malha asfáltica também tem recebido inúmeras ações das equipes da Secretaria Municipal de Obras. Em 2021, mais de 800 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas em tapa-buraco e, neste início de ano, a ação segue em andamento com serviços realizados em diversos bairros da região norte e central. As demais áreas da cidade que possuem ruas e avenidas com necessidade do serviço também constam no cronograma para receber a melhoria.Uma grande etapa de recapeamento pelo programa “Asfalto Novo” também está em fase final de licitação. Serão R$17 milhões investidos na recuperação de ruas e avenidas da cidade, sendo um pacote de R$7 milhões, com R$6 milhões conquistados com apoio do deputado Carlão Pignatari; e outro de R$10 milhões de um financiamento junto ao banco Desenvolve SP, aprovado pela Câmara Municipal.A primeira etapa do programa "Asfalto Novo" foi promovida em 2021. O serviço beneficiou cinco quarteirões em um total de 5.344,90 metros quadrados de área. São eles: Rua Espanha - entre as ruas Grécia e Av. Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Parque das Nações; Rua Amapá - entre as ruas São Paulo e Bahia, no bairro Santa Luzia; Rua Tietê - entre as ruas Presidente Vargas e Alfredo Gorayb, no Vale do Sol; e Rua Juraídes de Paula Viveiros - entre as ruas Adília de Lima Reis e Guilhermina Maria de Jesus, no Jardim Residencial Portal do Sol. Esta fase contou com investimento de R$197 mil, sendo R$150 mil de recursos estaduais, emenda do deputado estadual Rodrigo de Moraes, e o restante de recursos próprios.