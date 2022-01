Construção está paralisada desde junho do ano passado, quando a empreiteira responsável pelo serviço pediu a rescisão do contrato

publicado em 29/01/2022

O prefeito Jorge Seba quer retomar as obras no novo Paço Municipal, para que construção não vire um elefante branco (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) irá se reunir na segunda-feira (31) com técnicos das Secretarias de Obras e Planejamento, Procuradoria Geral do Município para discutir a retomada das obras do novo Paço Municipal de Votuporanga, que estão paralisadas desde junho do ano passado. O objetivo do encontro é definir os parâmetros de uma nova licitação, para que o esqueleto do prédio levantado até agora não se torne um “elefante branco”.Segundo Seba, até o momento, cerca de 35% da obra foi executada. Programada para ser entregue em janeiro do ano passado, ela se arrastou a passos lentos desde 2020, até que, no meio do ano passado, a construtora responsável, a Carvalho Garcia Construção e Empreendimentos, pediu a rescisão do contrato, alegando o impacto financeiro provocado pela pandemia do coronavírus.“É um prédio público que não pode ficar paralisado. Tenho que responsavelmente dar uma destinação aquele prédio para não se tornar um elefante branco no município. Ele foi contratado e eu responsavelmente vou terminar aquilo. Tem dinheiro público envolvido nisso”, disse o prefeito.Ainda segundo Jorge Seba, resta em caixa cerca de R$ 8 milhões dos R$ 10 milhões que foram financiados pela gestão passada. A ideia é soltar uma nova licitação com esse montante disponível, onde a empresa vencedora possa executar o maior percentual possível da obra.“Eu tenho R$ 8 milhões no caixa, mas tem que dar continuidade, o que não pode é ficar parada. Com esses R$ 8 milhões dá para fazer o que? 70, 80% do que a gente precisa? E aí vai faltar o que? É isso que vamos definir nessa reunião e vamos fazer”, finalizou.As obras foram iniciadas no final de abril de 2016. Com alguma rapidez, os trabalhos avançaram até novembro do mesmo ano, porém, houve uma diminuição nos serviços e em 2017, quando João Dado (PSD) começou a governar, o contrato com a empresa da época foi finalizado por conta dos atrasos e uma nova licitação foi aberta.A empresa vencedora do certame, Carvalho Garcia Construção e Empreendimentos, assumiu a obra por R$ 13.270.000,76. Os serviços pela nova construtora foram iniciados em janeiro de 2020, também com certa celeridade, porém, durante a pandemia, não houve grande avanço e depois foi paralisada.Quando for finalmente concluída, a nova Prefeitura irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo, com expectativa de concentrar em um único espaço todos os setores e, com isso, economizar cerca de R$ 100 mil mensal em aluguéis. O espaço fica na avenida Sebastião Vaz de Oliveira.A área é de cerca de 5 mil m² e receberá uma construção de mais de 7.500 m² distribuídos em cinco andares que abrigarão as Secretarias de Assistência Social, Assuntos Jurídicos, Cidade, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano, Direitos Humanos, Educação, Esporte e Lazer, Finanças, Fundo Social de Solidariedade, Gestão Administrativa, Obras, Saúde, Trânsito e Gabinete.