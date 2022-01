Com programações de segunda, quarta, quinta e sexta-feira, às 21h10 e aos finais de semana às 19h e às 21h10, o filme promete aterrorizar os votuporanguenses

publicado em 28/01/2022

Depois de 10 anos da série de ataques que amedrontou Woodsboro, alguém volta a se vestir de Ghostface para tirar vidas (Foto: Divulgação)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brO clássico do terror está de volta às telonas: Pânico, de 1996. Exatos 25 anos após a estreia, o quinto filme da sequência chegou na quinta-feira (27) no Novo Cine Votuporanga e pela primeira vez, sem o diretor Wes Craven (1939-2015).O novo filme, dirigido por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett estreou no Brasil no dia 13 de janeiro e explora temas atuais, como fãs tóxicos, que são capazes de ameaçar até quem eles admiram. A obra promete abandonar os numerais antigos pelos filmes anteriores e retomar o título original ‘Pânico’, mas revitalizando a série para uma nova geração de espectadores.A trama é sequência direta de ‘Pânico 4’ e conta com novos nomes no elenco, incluindo os atores: Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minnette, Jasmin Savoy-Brown, Kyle Gallner, Mikey Madison e Heather Matarazzo.No Novo Cine Votuporanga o filme está disponível com programações de segunda, quarta e quinta-feira (exceto véspera de feriados e feriados), às 21h10, com valores de R$ 20,00 a entrada e R$ 10,00 meia-entrada. Sexta-feira, com sessão às 21h10, R$ 24 o ingresso inteiro e R$ 12 meia-entrada e aos sábado e domingos há duas sessões: às 19h e às 21h10, custando R$ 24 e R$ 12. Todas às sessões são dubladas, exceto no domingo, às 21h10.A meia-entrada somente é destinada a estudantes, crianças até 12 anos, idosos a partir de 60 anos, professores e funcionários de escolas pública e municipais, jovens de 15 a 29 anos de baixa renda, pessoas com deficiência e um acompanhante, funcionários da Santa Casa, AME, médicos da Unimed e clientes Net Rubi (apenas o titular da conta).Para mais informações é necessário realizar contato com o cinema através do telefone (17) 99643-4966 (WhatsApp) ou pelo siteDepois de 10 anos da série de ataques que amedrontou a população da pequena cidade de Woodsboro, alguém voltou a se vestir de Ghostface para tirar vidas. Os alvos agora, é uma nova turma de jovens.“Vinte e cinco anos após uma série de crimes brutais chocar a tranquila Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade”, diz a sinopse do filme.