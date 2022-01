Prefeito avaliou os novos sistemas de segurança física com mais de mil câmeras e “botão de pânico”, além e de segurança sanitária

publicado em 28/01/2022

O prefeito Jorge Seba acompanhou a preparação das escolas para uma retomada segura das aulas em 2 de fevereiro (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) visitou, na quinta-feira (27), o Cemei “Vânia Claudia Guerche Grund”, no Jardim Itália, uma espécie de unidade modelo do “Programa Escola Mais Segura”. O objetivo da visita era avaliar a implementação da inciativa, que visa proporcionar uma retomada segura das aulas em Votuporanga nas 31 escolas municipais da cidade.Mais de 9 mil alunos e cerca de mil profissionais da educação voltarão as aulas 100% presenciais a partir do próximo dia 2 de fevereiro. Para garantir a segurança de todos os envolvidos, o programa foi reforçado e ganhou novos investimentos que contemplam inúmeros dispositivos não só em cumprimento aos protocolos sanitários por conta da pandemia, como também, para preservação da integridade física de todos e também do patrimônio público.“Nós nos preocupamos não só com a questão sanitária, mas também, com todas as condições de segurança. Temos profissionais preparados e treinados, tornando nossas escolas mais seguras. Nossa intenção é propiciar o melhor para a qualidade do ensino a todas as nossas crianças”, disse o prefeito Jorge Seba.Na visita, Seba esteve acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, do secretário municipal da Educação, Marcelo Batista e também dos secretários de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Moreno e da Saúde, Ivonete Félix.Eles conheceram a estrutura preparada que engloba cerca de mil novas câmeras de monitoramento espalhadas por todas as escolas e salas de aula, com Central de Monitoramento instalada na sede da Secretaria Municipal da Educação. Em situações de urgência, as unidades escolares contam com um botão do pânico para ser acionado que agilizará na comunicação com a Central de Monitoramento.O acesso às dependências de todas as escolas também passou a ser mais controlado. Só entra na unidade servidores com biometria cadastrada, o que proporciona mais tranquilidade e segurança não só aos pais dos alunos como também às equipes de profissionais.Os protocolos sanitários no combate à disseminação da Covid-19 também foram reforçados como tapete sanitizante, álcool em gel e a manutenção do uso obrigatório de máscaras.Os investimentos também envolvem a tecnologia. A Prefeitura reforçou o sinal de internet nas escolas e está entregando cerca de 500 novos notebooks aos professores. Também está em fase de conclusão a instalação de lousas digitais em todas as salas de aula que ainda não tinham a ferramenta.Além disso, os agentes de trânsito da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança também continuarão reforçando a sinalização nos horários de entrada e saída nas escolas localizadas em pontos de maior movimento de veículos e equipes das unidades escolares realizarão a acolhida dos alunos desde a saída do carro dos pais até a entrada nas dependências das unidades.“Será um ano de intenso trabalho, em ambiente seguro, muita tecnologia e empenho e dedicação por parte de cada um dos nossos servidores. Estamos aguardando ansiosos pela volta das nossas crianças no dia dois de fevereiro”, complementou o secretário da Educação, Marcelo Batista.O prefeito Jorge Seba disse, no entanto, que o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Votuporanga voltará a se reunir na segunda-feira (31) para uma análise do cenário pandêmico na cidade. A partir desta reunião será decidido se a data de 2 de fevereiro será mantida para a retomada.“A mensagem que deixo aos pais é de segurança sanitária. A princípio as aulas voltam no dia 2, mas ainda vamos avaliar o quadro epidemiológico do município e acredito que nós já possamos voltar em uma boa condição, mas vamos sempre ouvir a ciência e os médicos em relação a isso”, finalizou.