publicado em 29/01/2022

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Defesa Civil emitiu um alerta, na sexta-feira (27), para o risco de chuvas fortes na região de Votuporanga. Segundo o órgão, o risco se estende para até domingo (31).Ainda de acordo com a Defesa Civil, a meteorologia aponta para possibilidade de chuvas com acúmulo de até 70 milímetros. As chuvas podem ser fortes e contínuas, com possibilidade de raios, ventos e granizos. E quem mora em áreas vulneráveis deve ficar atento, pois há risco de deslizamentos de terras e enchentes.O órgão também emitiu alerta para outras regiões do Estado. Em Araçatuba e Bauru, por exemplo, a previsão é de 125 mm de chuva. Também há previsão de chuva forte nas regiões de Itapeva, Sorocaba e Marília, que devem registrar de 200 a 250 mm de chuva. Na região do Vale do Ribeira – que engloba os municípios de Ribeirão Branco e Tapiraí, na região de Itapetininga - está previsto um acumulado de 300 mm de chuva. Ou seja, há chance de a região ser a mais afetada pelos temporais.A Defesa Civil orienta para os moradores e comerciantes de ruas e avenidas que acompanham o trajeto de cursos d’água (fundos de vale) não deixem sacos de lixo diretamente no chão e utilizem as lixeiras. Isso porque os sacos de lixo, quando levados pela água, entopem os bueiros, o que facilita a formação de pontos de alagamento, segundo o órgão.Outra orientação, esta para casos de emergência em temporais, é para que se acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.Janeiro começou chuvoso em Votuporanga e deve acabar também assim, segundo as previsões dos institutos meteorológicos. As estimativas apontam que as pancadas de chuva podem continuar caindo sobre o município deste sábado (29) até segunda-feira (31).A previsão para este sábado é que o dia deve ser de sol com algumas nuvens e chuvas rápidas à tarde e à noite, com mínima de 20ºC e máxima de 28ºC. Segundo as estimativas meteorológicas, a chance de chover hoje é de 90%.Para domingo, a previsão também é de mínima de 20ºC, mas com máxima de 27ºC. De acordo com as estimativas meteorológicas, o céu deverá ter sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora.A previsão para a próxima segunda, o último dia do mês, é, também, de sol com muitas nuvens, períodos de nublado e chuva a qualquer hora – a chance, aliás, de chover é de 90%. A mínima prevista é de 19ºC e a máxima é de 26ºC.Alguns votuporanguenses estranharam o céu carregado de nuvens e as chuvas que marcaram o começo de 2022 na cidade. Isso porque nesta época do ano, geralmente o clima está quase sempre “limpo” e ensolarado. E os dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), vinculado ao governo estadual, dão esse respaldo a esse estranhamento. De acordo com o Centro, os primeiros 12 dias de janeiro foram quase quatro vezes mais chuvosos que o mesmo período do ano passado.Em números absolutos, Votuporanga teve 15,99 mm de precipitação acumulada – que é uma espécie de “total de chuvas” – no período analisado em 2021, enquanto neste ano o total foi de 75,93 mm. O aumento foi de 59,94 mm, o que representa um salto de 374,86%.Já comparando o total de precipitação acumulada durante o mês todo, a diferença entre janeiro deste ano e do ano passado foi mais discreta. Isso porque, em 2021, choveu 94,72 mm em Votuporanga, enquanto neste ano, até a tarde sexta, o total foi de 115,29 mm, segundo o Ciiagro. A diferença, portanto, foi de 21,72%.