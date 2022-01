Deputado federal Marcio Alvino (PL) é o responsável pelo recurso que foi destinado para a obra

publicado em 28/01/2022

A inauguração contou com a presença do deputado federal Marcio Alvino (PL), que destinou R$ 100 mil em emendas para a instituição (Fotos: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga realizou uma manhã festiva, na quinta-feira (27), para comemorar a inauguração da nova sala de Integração Sensorial. O encontro contou com a presença do deputado federal Marcio Alvino (PL), que é o responsável pelo recurso que foi destinado para a obra.Com o recurso de R$ 100 mil, dividido em duas emendas de R$ 50 mil. A nova sala da Apae de Votuporanga conta com aparelhos novos e modernos com uma capacidade ampla, que tem como objetivo organizar as sensações dos atendidos nas atividades cotidianas.Marcio Alvino, que também é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Apaes, acompanhou o momento cerimonial e pôde ver de perto os investimentos das emendas.“Eu consigo me realizar através das Apaes, porque as vezes você coloca um recurso para a Prefeitura, é um recurso importante, mas não muda a vida das pessoas e um recurso que você destina para a Apae, você muda a vida dos atendidos”, disse.Durante seu discurso, Alvino assumiu o compromisso de ainda em 2022 destinar mais emendas parlamentares para a Apae de Votuporanga. os recursos serão destinados a projetos de investimentos para mais equipamentos e para a piscina aquecida e coberta.“Eu sempre falo, as Apaes com toda a dificuldade, elas vão sobrevivendo existe um repasse do governo que ajuda, mas não resolve e então nosso trabalho, eu em Brasília, no governo federal, ou aqui em São Paulo, no governo do Estado, nosso trabalho tem sido sensibilizar o governo que o que é feito pelas Apaes chega onde o Estado não consegue chegar. Então na realidade as Apaes teriam que ter mais o apoio, porque ela é uma extensão para atender aqueles que são menos favorecidos”, explicou.Quem também celebra a conquista em nome de todos os colaboradores da instituição é Marcia Cardoso Luqueti Gianoti, que relatou a importância da inauguração da sala e da chegada dos novos equipamentos para o desenvolvimento dos acolhidos.“Trabalhamos com os nossos atendidos em um ambiente bonito, cheio de luz, com som e trabalhamos muito a parte lúdica, trazemos a tranquilidade, a paz a alegria e ao mesmo tempo trabalhamos toda a parte sensório-motora, cerebral e física”, disse.Sobre as emendas, Marcia relatou que as verbas chegam como uma cereja do bolo e que este é feito no dia a dia com o dinheiro que a Apae recebe das parcerias público-privadas, a nível municipal, estadual e federal. “Com esse dinheiro que chega, nós realizamos os sonhos de conquista”, explicou.Neste ano a instituição completa meio século de existência e Márcia disse que o crescimento é a palavra que define o trabalho realizado. “Estamos estudando quais ações iremos fazer, temos o sonho de construir uma piscina coberta e aquecida, que será para tratamento, porque inúmeros métodos de tratamento hoje para o deficiente intelectual ele é feito dentro da água. É o nosso sonho de realizar esse ano, se não pronto ao menos iniciado”, finalizou.