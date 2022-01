A empresa de Votuporanga foi a vencedora nas categorias Serviços de Vegetação e Destaque de Segurança Sem Risco Elétrico

publicado em 27/01/2022

O empresário Antônio Figueiredo recebeu os troféus de Serviços de Vegetação e Destaque de Segurança Sem Risco Elétrico (Foto: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Cantoia & Figueiredo Empreendimentos, especializada na construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica e em serviços de telecomunicações, foi a vencedora em duas categorias do Prêmio Mais Valor, organizado pela CPFL. Esta foi a primeira vez que a empresa, que fica em Votuporanga, venceu em categorias do Prêmio. As categorias foram: Serviços de Vegetação e Destaque de Segurança Sem Risco Elétrico. A vitória foi uma conquista e um marco para a história da empresa, além de ser mais uma prova do trabalho bem feito realizado por ela.“Para nós, [a vitória] foi de grande-valia. É uma satisfação enorme ganhar um prêmio de uma companhia como a CPFL, que é a maior de energia do Estado de São Paulo. E essa vitória não é só para nós, é para toda a equipe, que trabalhou em conjunto”, contou o empresário Antonio Brito Figueiredo, em entrevista ao jornal. Ele acrescentou que essa conquista foi resultado de anos de trabalho.O prêmio, além de reconhecer publicamente os seus parceiros, serve como um incentivo do Grupo CPFL para que seus fornecedores continuem inovando em soluções, produtos e serviços. No caso da Cantoia & Figueiredo, a empresa foi a vencedora do Prêmio Mais Valor voltado para fornecedores de serviço.Os colaboradores da empresa levaram as seguintes premiações: troféus e certificados das categorias em que venceram; e o direito da utilização do selo de empresa premiada pelo Prêmio Mais Valor da CPFL.Na categoria Serviços de Vegetação, participaram os fornecedores da CPFL que disponibilizam serviços de poda de árvores e roçada.Já a categoria Destaque de Segurança Sem Risco Elétrico é uma entre as cinco “categorias destaque”, cujo objetivo é, segundo as regras do Prêmio, promover e reconhecer os fornecedores que, além de se destacarem na qualidade de fornecimento e/ou atendimento, ainda prestaram atendimento considerado realmente diferenciado pela CPFL e/ou extremamente relevante e/ou excedido obrigações contratuais e/ou expectativas.Fundada em 2000, a Cantoia & Figueiredo Empreendimentos se consolidou como uma das mais importantes empresas do segmento em que atua, tendo forte atuação em todo território nacional e oferecendo soluções completas, do projeto à execução das redes.Na área elétrica, a empresa presta serviços de construção e manutenção de redes elétricas até 69 kV; extensão de redes rural e urbana 13,8 kV e 34,5 kV e redes para loteamentos. A empresa é ainda especializada na construção de redes de iluminação pública e ornamental, cuidando, inclusive, de sua manutenção.Já na área de telecomunicações, a Cantoia & Figueiredo executa a construção e a instalação de redes de fibra óptica, urbanas e rurais, assim como redes com cabo coaxial. A empresa dispõe, também, de todo equipamento necessário para testes e fusões de fibra óptica.Além de atualizações em estrutura e instrumentos, a Cantoia & Figueiredo Empreendimentos investe permanentemente em ferramentas de gestão e na capacitação de sua equipe, que hoje é composta por mais de 200 colaboradores. Esse constante aperfeiçoamento garante à empresa a qualidade de seus serviços e permite-lhe atender aos mais elevados níveis de exigência, o que comprova sua solidez no mercado.Um dos principais valores da empresa é o respeito que ela tem por seu cliente. É com base nesse princípio que a empresa desenvolve projetos personalizados, adequados às necessidades da sua clientela, otimizando recursos e trazendo sempre as mais eficientes soluções.