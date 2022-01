Vereadores devem apreciar mais seis projetos na segunda sessão ordinária do ano

publicado em 29/01/2022

Mais seis projetos devem ser apreciados pelos vereadores na segunda sessão ordinária do ano (Foto: A Cidade)

Da redação

O Câmara Municipal de Votuporanga volta a se reunir na segunda-feira (31) para a segunda sessão ordinária do ano. Mais seis projetos devem ser apreciados pelos vereadores, dentre eles a de celebração de um convênio com o DER (Departamento de Estradas e Rodagens) para a recuperação da vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida Estrada do 27.A proposta prevê o recapeamento da pista que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul, em um trecho que contempla 18,9km. A obra já havia sido anunciada pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB).Também entrará em votação um projeto de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB), que autoriza a Prefeitura a transferir recursos para a manutenção das atividades da Banda Zequinha de Abreu. Na mesma sessão, outro projeto ligado à Secretaria de Cultura e Turismo deve entrar em votação. Trata-se da proposta que institui o Plano Diretor de Turismo na cidade.O presidente da Câmara, Sérginho da Farmácia (PSDB), também pautou para segunda-feira o projeto sobre a estruturação organizacional da Administração Pública, as atribuições de seus órgãos e entidades e as atribuições e formas de provimento dos cargos em comissão e das funções de confiança.Os vereadores da Câmara Municipal de Votuporanga devem discutir na segunda-feira (31) um projeto de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB) que pede a celebração de um convênio com o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), órgão do Governo do Estado de São Paulo, visando custear os serviços de limpeza e desassoreamento do contorno e do material acumulado na Represa Municipal Prefeito Luiz Garcia de Haro.O procedimento vai possibilitar o desassoreamento da Represa Municipal, que desde a sua inauguração, na década de 1970, vem sofrendo com o acúmulo de areia. As ações do visam remover os sedimentos acumulados, devido às ações humanas e fenômenos naturais para o melhor aproveitamento da área.Conforme a proposta, o desassoreamento da represa de captação de água da Saev objetiva aumentar sua capacidade de armazenamento e fornecimento de água potável, garantindo o abastecimento para as próximas décadas a toda a população.