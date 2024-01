Coluna Mercado de Trabalho Por Vanessa Bortolozo

publicado em 11/01/2024

Vanessa Bortolozo (Foto: Divulgação)

O objetivo de contratar um funcionário resiliente é saber que ele é capaz de superar obstáculos e consegue resolver todos os tipos de problemas. Essas características acabam abrindo oportunidades dentro da empresa, mas se não demonstrar ser uma pessoa resiliente, pode acabar ficando para trás. E não conseguir conquistar nada na profissão, pode causar frustrações e desânimos.Seja um solucionador de problemas e não um causadorNão é difícil explicar porque isso acontece. Você deve pensar que uma pessoa resiliente consegue ser cobrado muito mais e receber vários “não”. Quem tem característica resiliente vai justamente buscar o “sim”, por isso não desanime e corre sempre atrás.Pode ter certeza que no momento em que o país vive por falta de emprego, essa é uma atitude muito bem vista em qualquer empresa. Lembre-se sempre sobre a importância da resiliência no ambiente de trabalho e desenvolva uma excelente carreira profissional.1- Aprenda a lidar com suas emoçõesDesenvolver inteligência emocional é essencial em qualquer ambiente, principalmente quando se fala de ambiente de trabalho.É importante que saiba lidar com suas emoções e também das outras pessoas. Expressar as emoções não é ruim, mas é preciso saber equilibrar determinadas atitudes para enfrentar tudo de forma lúcida. Quando se fala nas emoções de terceiros é dizer que saber lidar com os sentimentos dos outros faz com que crie bons relacionamentos.2- Retire a palavra “problema” do seu vocabulárioVocê deve saber resolver os problemas e não criá-los. É preciso enfrentar as dificuldades e criar oportunidades, até porque a expressão “por trás de todo problema existe uma oportunidade” é a mais pura verdade. A melhor forma de conseguir tirar de vez a palavra “problema” de uma vez por todas do seu vocabulário, é começar a pensar em coisas positivas.Muitas pessoas não levam a sério, mas pensar só no negativo só vai atrair coisas ruins para você e, consequentemente, vai trazer problemas que terá que resolver. Então a dica é que comece a enxergar as possibilidades em torno de cada situação que aparecer.3- Autoconfiança é a chaveAntes de encarar qualquer desafio você deve confiar em si mesmo. É preciso conhecer suas habilidades e talentos e saber como utilizar isso ao seu favor. Você precisa acreditar e ser autoconfiante que é capaz de enfrentar qualquer desafio e superar os problemas que aparecerem.4- Reflita sobre tudo o que está acontecendoÉ preciso refletir sobre tudo o que acontece ao seu redor e que possa influenciar o seu trabalho, por exemplo. Dentro de um ambiente corporativo é muito comum que aconteça muitas coisas ao mesmo tempo, seja algo positivo ou negativo. É importante que saiba separar cada situação e trazer soluções para cada dificuldade.Reflita sobre tudo o que acontece ao seu redor, mas resolva cada um de uma vezMesmo que apareça vários problemas de uma única vez, o que é muito normal, é importante que saiba separar cada um deles e resolvê-los também separadamente. Isso acontece para que você encontre soluções bem eficazes para cada um dos problemas.5- Seja bem-humoradoÉ normal enfrentar problemas no ambiente de trabalho, mas uma das características de uma pessoa resiliente é saber enfrentá-los com bom humor. Isso transforma o ambiente muito mais leve e mais fácil de lidar com determinadas situações. Mas é bom saber dosar e ter bom senso quando se trata do humor, para não correr o risco de se tornar inconveniente.6- Seja sempre uma pessoa sociávelÉ muito importante que tente manter um ambiente agradável onde estiver. Você consegue manter esse tipo de ambiente criando bons relacionamentos saudáveis e também formando vínculos saudáveis com as pessoas. Isso deve acontecer em qualquer ambiente, mas no ambiente de trabalho uma boa relação é essencial.Crie um bom relacionamento no ambiente de trabalho, isso é essencialCriando esses vínculos, você consegue superar as adversidades do dia a dia e ainda aprende muito mais com as outras pessoas. Lembre-se que é muito importante entender que você pode aprender com todo mundo, essa é uma experiência que não tem preço.7- Seja flexívelLembre-se que nada na vida é eterno e que muitas vezes é preciso realizar mudanças. Isso não é diferente no ambiente do trabalho.Todas as coisas estão sempre em movimento, e se você resistir a essas mudanças não conseguirá se adaptar a nada que aconteça de novo em sua vida. Uma das coisas que essa falta de flexibilidade pode causar é a perda de oportunidades profissionais.