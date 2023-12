Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 09/12/2023

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Espero que você tenha um incrível dia, meu parceiro de todos os sábados, no propósito de juntos construirmos um mundo melhor por pessoas melhores. Nosso encontro sempre me alegra e agora em dezembro vamos focar na nossa preparação para 2024. Hoje, quero refletir com você sobre a importância de reconhecermos nossos ‘sabotadores’ - aqueles pontos que acabam nos desviando do caminho, nos distraindo. Para isso, trouxe hoje para nós uma lista de nove deles. Para que o novo ano seja o melhor que já vivemos, é importante estarmos conscientes de quem somos e do que nos desvia do caminho, nos distrai e rouba nossa energia.Vamos identificá-los:1. Ira: Surge do medo de ser mal interpretado ou de ser corrupto. Essa ira é alimentada pelo nosso perfeccionismo e desejo de controle. Além disso, vem da crença de que o sucesso e a riqueza são nocivos, o que nos traz raiva de quem tem muito e nos faz focar apenas no que está errado.2. Orgulho: Nasce da necessidade de ser amado e de se sentir essencial. Conduz à crença de sermos indispensáveis e que sem nós, nada acontecerá. Isso nos faz viver para o outro e esquecer de nós mesmos.3. Vaidade: Vem do desejo constante de sucesso e do medo de ser insignificante. Buscamos validação externa, criando um vazio interno.4. Inveja: Provém do medo de não ter importância. Ficar comparando nossa vida com a dos outros leva à melancolia e à infelicidade.5. Avareza: Manifesta-se como um apego excessivo ao controle e à posse, e à crença num mundo de escassez. Esse apego nos impede de aproveitar o que temos.6. Medo: Causa paralisação e é alimentado pelo constante ‘e se’: e se não der certo, e se… Ele nos paralisa e nos coloca no futuro, imaginando sempre a pior situação.7. Gula: Relacionada ao desejo constante por prazeres, o que nos leva à pressa. Essa busca incessante nos tira do presente e cria uma insatisfação constante com o que já possuímos.8. Luxúria: Caracteriza-se pelo excesso e pela busca de prazer sem valor verdadeiro. Pode levar a um envolvimento superficial nas atividades e relacionamentos.9. Preguiça: Conduz a um estado de inação e esquecimento de si mesmo, impedindo-nos de realizar nossos objetivos e cuidar de nossas próprias necessidades.Consegue imaginar quanto essas distrações tiram a nossa energia de realização?Importante destacar que com certeza alguma delas é mais forte em você. Sempre temos uma distração que mais nos tira do caminho.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Para cada um trouxe a solução:1. Ira: Respire e busque o lado positivo nas situações. Reflita sobre o que a ira está tentando lhe dizer.2. Orgulho: Delegue tarefas e confie nos outros. Faça coisas por si mesmo e permita que os outros também façam.3. Vaidade: Reconheça seu valor sem depender dos outros. Esteja confortável consigo mesmo.4. Inveja: Foque no seu crescimento e celebre as conquistas alheias, sabendo que não diminuem as suas, pois quando o outro cresce, você também cresce.5. Avareza: Cultive uma relação saudável com seus recursos, entendendo a abundância do mundo. Se permita!6. Medo: Acolha o medo como um alerta, explorando o que ele está tentando comunicar. Eu sempre digo que ele é uma campainha de alerta que está tentando lhe proteger - acolha e use o amor como antídoto para ele.7. Gula: Desenvolva paciência e lembre-se de que o caminho correto é mais importante do que a rapidez. Foque no que é mais importante e viva no presente.8. Luxúria: Valorize a qualidade do seu trabalho, da sua vida, e o processo gradual de construção do sucesso. De valor ao simples.9. Preguiça: Estabeleça um planejamento com prazos e comprometa-se a cumpri-los. Pratique a disciplina e a ação.Agora é nos preparar para que em 2024 possamos focar no nosso caminho único de sermos nós mesmos!Pode vir 2024, estamos nos percebendo e nos preparando para você. Chega de distrações!Seguimos nos percebendo, por um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +