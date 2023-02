Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 18/02/2023

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Estamos sempre querendo construir algo, criar algo. Você já pensou que o processo pode ser o inverso? Um processo de desconstrução, de olhar para dentro, de volta para sua essência.Olhe para uma criança, como ela é leve, direta, honesta e “sem filtros”? Assim também somos nós, leves e Faremos uma viagem meu amigo leitor, por um caminho de volta para as nossas virtudes, onde falaremos de uma ferramenta que mudou minha vida. Um mapa que mostra como nos limitamos e os caminhos para nossa evolução, para a desconstrução do que nos pesa e nos tira do caminho do mais: o Eneagrama. Temos várias ferramentas, mas para mim essa é a que nos mostra caminhos incríveis de transformação.Existe há milhares de anos, foi descoberto pelo homem, mas a sua origem é incerta. É uma figura geométrica que traz as personalidades humanas segundo sabedorias antigas. A palavra Eneagrama tem origem grega, onde ennea significa “nove” e grammos, “figura”. É composta pelos respectivos elementos e seus significados:O círculo - unidade, a mandala universal, a lei do Um.O triângulo equilátero - a trindade, presente em todas as religiões e tradições.A hexade - representando a lei do sete, mostrando que tudo está em mudança, tudo se transforma.Chegou ao Ocidente pelo armênio George I. Gurdjieff no século XX e consta no livro: “Encontro com Homens notáveis”. Ele e seu grupo “Os que buscam a verdade” percorreram o mundo na década de 70. Foi adaptada por Oscar Ichazo e Claudio Naranjo. Nos USA, chegou ao público por Helen Palmer, professora e pesquisadora da faculdade Stanford, que publicou o livro: “O Eneagrama”. Ela é usada nos Estados Unidos, em instituições como Stanford, Columbia e Loyola e no Brasil em programas da FGV e USP.É usada também em grandes empresas pelo mundo o para o desenvolvimento das principais competências de liderança, por meio do autoconhecimento, a autogestão, gerando uma performance que envolve pessoas e melhora os processos.Em uma pesquisa realizada em 20 países, pelo The Enneagram in Business Network, constataram as áreas onde se obtiveram maior sucesso após o trabalho: comunicação, liderança, equipe, conflitos, inteligência emocional, feedback e tomada de decisão. Destaco a fala de um dos entrevistados: “Outros sistemas têm valor, mas eles não ajudam com autodomínio; eles fazem uma análise de quem é você, mas não mostram a você como se desenvolver ou se tornar mais integrado”.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Venha com o coração aberto para conhecer um pouco sobre esse caminho. Lembre-se que não tem certo ou errado, tem o que faz sentido para você. O Eneagrama nos traz nove personalidades e uma delas reflete o seu estilo central de liderar. Conhecê-las melhora a autoestima e a compreensão dos seus comportamentos e do outro. E vou deixar um desafio para você: o que o motiva? Se fizer sentido escreva sobre suas motivações e foque em perceber-se, em ver como essas motivações guiam a sua vida na semana. No nosso site InspireAção temos uma prévia desta ferramenta gratuita, onde você pode já ter três opções sobre sua personalidade.Embarcamos nessa viagem de autoconhecimento, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um Mundo Melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +