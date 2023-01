Coluna Mercado de Trabalho Por Vanessa Bortolozo

publicado em 26/01/2023

Vanessa Bortolozo (Foto: Divulgação)

Você sabe o que é diversidade e inclusão nas empresas? A diversidade está presente nas empresas uma vez que as equipes são formadas por pessoas de diferentes gêneros, etnias, idades, formações, visões e vivências. Isso é fundamental para promover a igualdade, a criatividade e a inovação dentro do negócio.A riqueza, especialmente de ideias e percepções, abre portas para inúmeras possibilidades na solução de problemas e condução de atividades. Sem falar que promover a diversidade nas empresas significa respeitar as diferenças entre nós.Importânciapara as empresasPara as organizações, qual é a importância da diversidade e inclusão? Bom, atualmente, quando se fala em ter diferentes perfis de colaboradores, quer dizer que é preciso que o time tenha representatividade e seja compatível com a diversidade da população. Tal fusão permite que a empresa se torne mais plural, mais democrática. O resultado dessa mistura acarreta benefícios para todos. Quais são as vantagens de promover a diversidade e inclusão?Elevação dacompetitividade e do lucroAs ações de diversidade e inclusão nas empresas atraem os melhores profissionais. Esses se preocupam ainda mais com a experiência do cliente, pelo motivo da identificação com os consumidores e a comunicação com perfis de clientes distintos. O clima organizacional também tende a melhorar.Maior rede de ideias,criatividade e inovaçãoA soma de vivências, visões e experiências aumenta o leque de resoluções de problemas. O confronto de opiniões contribui para o desenvolvimento de soluções “fora da caixa” e isso melhora a tomada de decisão. É um dos benefícios da empresa.Maior visibilidadeUma vez que a empresa cumpre seu papel social e adota uma postura voltada à diversidade, melhora sua imagem frente aos consumidores, clientes, fornecedores e parceiros. Além, claro, aos seus próprios colaboradores, que se sentem pertencentes à organização e representados.Como promover?Não existe receita de bolo para o caso. Cada empresa vive uma realidade com seu time de colaboradores. Mas podemos dizer que o primeiro passo é criar um ambiente de trabalho seguro para todos envolvidos, para que, assim, dê para fazer um diagnóstico e pesquisas sobre características autodeclaradas. Bem como o nível de inclusão e acolhimento que os funcionários enxergam lá dentro.Ou seja, faça um mapeamento de toda a empresa, dos líderes aos estagiários, e depois trace estratégias de admissão para diversificar a população interna. Há a possibilidade, ainda, de oferecer benefícios corporativos condizentes com os ideais da diversidade.