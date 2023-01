Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 20/01/2023

Aconteceu essa semana, dos dias 15 a 17 de janeiro, em Nova York, a NRF 2023 (National Retail Federation), mais aguardada, e a principal feira do varejo mundial.A feira trouxe a experiência física para o centro da estratégia do varejo e os seus profissionais como embaixadores da marca. Essa é uma tecla que sempre bato com os nossos parceiros - quem cuida da sua marca são os seus profissionais! O consumidor precisa ser atraído com uma experiência.Segundo Adir Ribeiro, fundador da Praxis Business e especialista em modelos de negócios para o Franchising e Varejo, que esteve fazendo a cobertura da feira, existem pontos de aprendizado para serem colocados em prática pelos varejistas, que vou compartilhar e comentar com você:1. Loja física no centro da estratégia (brand equity strategy) - aposte nesta experiência, sendo atraente para o cliente.2. Combinação da loja física e digital - O nosso tão falado Figital.Aliás, estive com Adir em junho discutindo sobre a Omnicanalidade (ponto fundamental para o crescimento das empresas) e quero destacar a importância do empresário escolher ter uma empresa centrada no cliente, pois, é preciso muito esforço para isso, porém, ficar no conforto de ser centrado no produto, vai te impedir de crescer, com certeza.3. Estruturação do modelo de negócios. Entender a loja além do que você enxerga, sua empresa é um organismo vivo. Para isso, o seu modelo de negócios deve estar bem definido; estratégia, processos, cultura, dados, KPIs e capacitação de equipes.4. Investimento nas pessoas - seu time é o time de embaixadores da sua marca! Treinar todos os profissionais. Adir, destaca a linha de frente, para que essa possa trazer uma experiência incrível para o cliente - ter claro o processo de encantamento do cliente. Valorizar e investir nos seus talentos. Ribeiro disse que: “O assunto foi bem explorado no debate com a empresa Alpargatas, que buscou transformar o time de vendas em verdadeiros embaixadores da marca, investindo muito em treinamento.”5. Ter propósito e valores bem definidos. É o propósito que traz pertencimento. Aqui a lição dos 3Ps: Produto - investir na melhoria; Pessoas - perceber o que impacta todos; Planeta - impacto social e econômico.6. Conhecer o seu cliente com profundidade - tenha dados e personalize a experiência.A feira impactou 35 mil participantes de 75 países e quero destacar a conversa que tive hoje, por telefone, com a empresária Rosana Nunes, uma grande parceira nossa, que está em Nova York, dona da franquia Arezzo e da loja Spello, presidente da ACIF. Ela foi especialmente para o evento, e me disse que o destaque principal para o momento é: o olhar para a sua equipe de trabalho, é a humanização da empresa, é o foco nas relações. Rosana validou o que falamos sempre, não é apenas o “treinar a equipe”, é “transferir” o DNA da empresa à equipe, é o olhar para o humano de cada um - sua vida pessoal, o cuidado, a amizade. É a conexão de coração - é cada um viver a empresa na posição de dono, é uma cultura de humanização forte. Isso é o que faz a diferença de como o seu time irá cuidar do seu cliente - é viver a cultura - o DNA da sua empresa, que é seu DNA. Rosana disse que isso foi presente em todas as palestras que ela participou.E como nosso foco é sempre progredir, vamos meditar sobre isso juntos?Vou deixar algumas frases para a reflexão:“O varejo é impulsionado por gente: de uma ponta a outra esse ambiente continuará sendo dinâmico. E nós continuaremos servindo bem ao longo das mudanças”, John Furner, presidente do conselho da NRF e CEO da Walmart nos Estados Unidos.“Não se preocupe com a recessão, prepare-se para a recuperação”, Ira Kalish, economista-chefe da Deloitte.“Escrever metas a curto e longo prazo, ter perseverança e foco no sucesso, isso moldou meu caráter”. Simone Biles, atleta olímpica.“Nossa estratégia está comprometida com as pessoas. Fazer o que for necessário para que elas contribuam em sua plenitude no dia a dia. Mentoria? Incentivos? Treinamento? Pode contar com a gente”, Jeff Gennette, presidente e CEO da Macy ‘s, a maior rede de lojas de departamento dos Estados Unidos.Com esses insights, você pode agora meditar sobre seu negócio e já fazer um plano de ação para seus resultados em 2023. Lembre-se que tudo começa em pessoas e termina em pessoas.Seguimos, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, nosso negócio melhor, nossa região melhor, um mundo melhor.Vamos juntos?Comece por você e pelo seu negócio.