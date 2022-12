Coluna Mercado de Trabalho Por Vanessa Bortolozo

publicado em 22/12/2022

Vanessa Bortolozo (Foto: Divulgação)

O processo de comunicação acaba sempre tendo os seus ruídos e muitos conflitos dentro da empresa acontecem a partir de pequenos comentários que as pessoas fazem. Daí surgem boatos, inverdades e polêmicas que prejudicam a produtividade de uma organização. Quando esses boatos começam a percorrer os corredores da empresa, geralmente causam desconforto e isso pode culminar nas conhecidas fofocas, que por sinal, são os primeiros passos para a geração de conflitos.Os fofoqueiros sempre estiveram presentes em qualquer empresa, independente do porte, segmento ou atuação. Com a exigência cada vez maior de postura profissional, este perfil vem diminuindo, mas ainda existe. Normalmente o fofoqueiro é o locutor oficial do programa “disse-me-disse” da “rádio peão” ou da “rádio corredor” (rede informal de comunicação transferida sem controle) e além de veicular intrigas e boatos, disponibiliza parte do seu tempo para ações improdutivas e deixa de realizar contribuições para o crescimento da empresa. No site rh.com tem ótimas dicas de como eliminar conversas maldosas do trabalho, além de incentivas outras práticas positivas. Confira:1 - Ao ouvir um boato no ambiente de trabalho não repasse adiante. Se o assunto o deixou preocupado, converse com seu gestor ou mesmo com um dos profissionais que atuam na área de RH.2 - Se no momento do cafezinho, algum comentário inconveniente surgir a melhor alternativa é sair discretamente e não dar “mangas” para que o assunto se estenda.3 - Caso alguém o procure para saber se uma “fofoca” tem fundamento, responda serenamente que você não tem conhecimento sobre o assunto e logo “puxe” outro assunto para conversar.4 - Ao participar de alguma conversa, tome cuidado para não dar início a um boato sobre um colega de trabalho ou mesmo em relação a algum assunto relacionado à empresa. Lembre-se que fofocas causam estragos e você também pode ser prejudicado, já que contribuiu para o “disse me disse”.5 - Evite piadas que envolvam colegas de trabalho, pois geralmente isso pode abalar o convívio harmônico dos membros da equipe.6 - Nunca faça comentários sobre a vida pessoal de terceiros. Respeite a diversidade e se foque nos seus assuntos.7 - Caso você precise desabafar algum problema seu, escolha uma pessoa em quem você confia, bem como o local e o horário adequados.8 - Sempre há o que fazer em uma organização. Se o seu tempo parece vago, aproveite o momento para o seu desenvolvimento.9 - À empresa também cabe a responsabilidade de combater a fofoca. A “vacina” nesse caso é adotar uma política de comunicação interna clara e eficaz.10 - Se você é gestor e percebeu que algum boato percorre entre os membros de sua equipe, averígue o que está ocorrendo. Para isso, uma conversa individual e totalmente discreta com os subordinados pode evitar problemas futuros.