Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 03/12/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Olá, querido leitor, sempre é uma honra e um motivo de felicidade estar com você neste espaço de troca ao nosso mais com o propósito de construirmos juntos um mundo melhor por pessoas melhores.Faltam apenas 28 dias para o fim do ano. Será que 2022 foi como você esperava? Ou será que você passou os dias “esperando”?Que “historinhas” você contou para não fazer o que tinha que ser feito?Historinhas como:“Eu queria tanto ter começado ir na academia, mas não tive tempo.”“Eu não consegui cumprir a meta porque o mercado esteve complicado esse ano!”Histórias que, muitas vezes, escondem muitas vezes o nosso comodismo, a nossa situação confortável, a nossa falta de atitude. Queremos fazer, mudar, evoluir, mas ficamos parados.Claro que existe algo que não conseguimos enxergar e que nos traz um “ganho” em não fazer. Pode parecer estranho, mas é real!Mais de 90% do porquê fazemos o que fazemos está inconsciente. Nos prendemos nas histórias que criamos ou que nos contaram e trazemos como verdades.Dia desses, uma pessoa me disse que estava em crise com seu trabalho, que se cansava muito e não sobrava dinheiro. Que gostaria de comprar uma casa, pois essa falta de dinheiro causou uma crise entre ela e os pais. Fiz alguns questionamentos, e no final ela acabou concluindo: “A crise está em mim e não no meu trabalho. Gasto todo o meu dinheiro em baladas, e o cansaço vem disso também, pois durmo de madrugada e acordo tarde. Isso sem falar do estresse que causo nos meus pais que não aceitam essa minha vida noturna.’ Me agradeceu imensamente por ter enxergado a mentira que contava há muito tempo e percebeu que era necessário assumir sua posição de adulto, sair da casa dos pais e se responsabilizar por seu destino.Na maioria das vezes, assim como ele, não conseguimos enxergar nada de errado nessas historinhas, pois para nós elas são reais!Na maioria das situações as coisas que planejamos ou sonhamos não acontecem porque não fazemos o que tem que ser feito, o simples! O tal “arroz com feijão” bem feito que falamos semana passada.Circula na internet um bom exemplo para essa situação. Conta-se que um rei pediu para buscar dois falcões e treiná-los para voarem. Depois de muito esforço do treinador, apenas um deles voava!O outro, desde quando chegou, ficava tranquilo em uma das árvores.O homem já havia usado todas as técnicas e nada de resultados. Um dia ele comentou com o jardineiro do reino sobre esse problema, e naquele mesmo dia à tarde, o falcão começou a voar. Feliz, ele saiu correndo para contar a novidade ao rei. No outro dia, pela manhã, ao encontrar o jardineiro, comentou o ocorrido e perguntou se ele tinha visto alguém por perto que tivesse incentivado o ato. Com muita calma o jardineiro disse: fui eu o responsável pelo voo!O treinador, abismado, perguntou o que ele havia feito. O homem disse: eu apenas cortei o galho onde ele repousava todos os dias.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Qual galho está sendo o seu repouso? Onde você passa os dias esperando?O que você pode fazer para cortá-lo?A palavra de ordem aqui é AÇÃO! Aja!Acorde! Pare de inventar desculpas e fantasiar sobre a sua vida. Faça o que tem que ser feito hoje!Comece a se perceber: quando contar algo sobre a crise, as suas dificuldades, quando der desculpas, pare e analise se isso é real mesmo ou está apenas “mascarando” a realidade. Assuma as suas vulnerabilidades. Perceba a sua historinha de hoje!Assuma o protagonismo da sua vida, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +