Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 31/12/2022

Trinta e um de dezembro de 2022, e é com muita alegria que encerramos o nosso ano juntos. Foram 52 encontros todo o sábado fechando a semana com muita troca, reflexão e perspectivas de ação. Estou realmente agradecida por tudo que construímos. Já são cinco anos juntos! E eu tenho a certeza, que isso, é só o começo! O nosso propósito aqui nos une: um mundo melhor por pessoas melhores.Tenho certeza de que você neste ano construiu muitas coisas, ajudou muitas pessoas, mudou a sua forma de ver o mundo, evoluiu. É por isso que hoje eu te convido a fazer um balanço diferente do seu ano. Pegue a galeria do seu celular e volte mês a mês, passando por todos os bons momentos vividos! Com certeza foram muitos!Reflita sobre eles. Consegue trazer o foco para tudo de “certo” que seu ano teve?Eu sei que tem muitos pontos que você gostaria de apagar da sua história, porém, acredite, na sua vida nada pode ser excluído, tudo fez parte. Não tem ex-emprego, ex-marido… foi o primeiro emprego, o primeiro marido…Acolha a sua história até aqui! Nenhuma porta se abrirá para você se você não der valor ao que te trouxe até aqui. Tudo foi suficiente!Dar valor, esse é o primeiro passo para tudo. A vida é como um jogo, que vamos “passando de fase”. Se você não usa o que tem, os seus talentos, você não sai desta fase. Passar de fase significa que você fez o que podia da melhor forma possível com o que tinha de recursos. Sem reclamar, criticar ou se comparar!O ser humano tem uma mania de se comparar com o outro, e o outro não é você. Você é um ser único e incrível, acredite!O ser humano tem uma tendência a ficar preso no que ainda falta. O que “falta” está na fase seguinte, curta essa fase do agora, trabalhe e faça dela a melhor que já viveu, olhe para quanta riqueza você tem! E use cada uma delas, servindo.Imagine que eu escolha ir almoçar na sua casa, você abre a geladeira e vê que tem ovos e alface. É isso que tem para hoje, e eu vou me deliciar com isso. Se você abre e tem macarrão e camarão, é o que tem para hoje, e eu vou me deliciar com isso.A vida é assim, abra sua geladeira e sirva! Cada um tem na geladeira o que pode hoje.O pouco que você sabe às vezes é muito para quem não sabe nada daquilo. Lembre-se, que estamos aqui para servir ao mundo com nosso trabalho, seja ele qual for.Então, o seu balanço do ano deve ser com o pensamento de crescimento, o famoso Mindset de Crescimento:- Cheguei até aqui, quais pontos me fizeram evoluir? Quais me tiraram do meu caminho? Reflita, dê valor aos 365 dias que viveu. Agradeça e comemore.Tendo pouco ou muito, isso é o que é seu! Não importa se você é o dono da empresa, o porteiro, o faxineiro, o diretor. Neste seu lugar de agora, o que pode escolher fazer para que 2023 seja o melhor ano da sua vida? Faça o seu melhor onde estiver!O segundo ponto é ter vontade. Dê valor ao que te trouxe até aqui, faça as escolhas das sementes que vai plantar no novo ano e das suas metas, e use a sua vontade para realizar, para chegar às suas vitórias. A vontade move montanhas. A vontade é uma das maiores forças da natureza.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Fez o seu balanço?- O que tem para comemorar?- O que tirou você do seu caminho? Perceba isso sem julgamentos, com o olhar de ver o certo em cada situação. Viu? Agora o que pode fazer para não passar por isso de novo, não se desviar?- Quais escolhas fará para 2023?Lembre-se da tríade dos 3Vs:Valor: dê valor ao pouco ou muito que tem hoje.Vontade: escolha e se comprometa, a vontade está em você.Vitória: comemore cada pequeno passo, dia a dia.Desejo que em 2023 você VIVA da melhor forma possível e use tudo que tem hoje: pouco ou muito, toma que é seu!Feliz ano novo! Tim tim!Seguimos brindando a vida, seja com água, café ou champanhe, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +