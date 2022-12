Coluna Mercado de Trabalho Por Vanessa Bortolozo

publicado em 29/12/2022

Vanessa Bortolozo (Foto: Divulgação)

Não tenha medo do novoParece clichê falar que não podemos temer novidades, contudo, essa máxima é verdadeira e se aplica ao mercado de trabalho. Por mais que a sua zona de conforto seja ótima, e de fato confortável, em um determinado momento ela para de te oferecer oportunidades de crescimento. Assim, você “esgota” as possibilidades de aprender mais e de entrar em contato com novas situações, o que pode te estagnar profissionalmente.Além disso, afaste o pessimismo de pensar que todas as novidades serão ruins. Muito pelo contrário, elas podem ser excelentes e representar um grande salto na sua carreira, já que estar exposto ao diferente tem o poder de ensinar e expandir sua bagagem intelectual, aumentando conexões e proporcionando experiências únicas.Identifique e controle as suas emoçõesO primeiro passo é entender que, muitas vezes, as atitudes são guiadas pelas emoções. Por isso, é importante conseguir identificar, e muitas vezes controlar, os sentimentos que te impedem de chegar a novos patamares profissionais.Se estressar, ficar ansioso e sentir um incômodo ao encarar desafios são alguns exemplos, e conseguir reconhecer tais emoções é essencial para separar o racional do emocional e partir para a ação.Para embarcar nessa jornada de autoconhecimento, que vai permitir que você traduza sentimentos que muitas vezes você não consegue decifrar, é recomendado procurar profissionais especializados, como psicólogos.Trabalhe sua autoconfiançaSer autoconfiante não significa ser convencido. Na realidade, a autoconfiança é a convicção na sua capacidade e habilidades, o que traz a tranquilidade de saber os seus limites e entender que eles precisam ser superados, o que acontece quando você entende que está pronto para encarar o desconhecido.Entenda a importância de se arriscarMuitas vezes, contudo, você não vai se sentir preparado. Alguns cenários completamente novos podem aparecer sem que você tenha uma grande bagagem para lidar com eles, mas isso não é motivo para desistir.Muito pelo contrário, se arriscar no desconhecido é extremamente importante, tanto pelas oportunidades de aprendizado quanto pela possibilidade de se superar. Afinal, sem ir além, você nunca vai saber o que consegue fazer fora da sua zona de conforto, e é por isso que, como já dizia o famoso ditado popular, o maior risco é não se arriscar.Encontre a melhor forma de lidar com o novoExistem várias formas de lidar com novos desafios, e por mais que ser autoconfiante, controlar suas emoções e entender a importância de se arriscar sejam pontos fundamentais, também é importante encontrar a sua forma de encarar cada situação.Talvez você prefira pedir conselhos a profissionais mais experientes no começo, ou quem sabe você não opta por montar um plano de ação, e depois checar a opinião de outros colegas? São inúmeras as maneiras de se organizar, e é importante que você encontre a que mais se adequa ao seu estilo de trabalho, mas nada de fugir dos desafios.Tome cuidado com o perfeccionismoPor fim, é preciso ter em mente que nem sempre os primeiros resultados serão os ideais. Pode ser que nada dê certo no começo, ou que você não fique satisfeito com o desfecho de um projeto fora da sua zona de conforto. Tudo isso pode acontecer, então, alinhe as expectativas e fuja do ideal perfeccionista para não se frustrar, afinal, errar faz parte.A prática leva à perfeição, lembra? Então, foque em aprender com essas novas experiências para que as próximas sejam ainda melhores, em um processo que começa com o medo de novos desafios, passa pela preparação para se arriscar e conhecer o novo, e termina no desenvolvimento do seu lado profissional, que sairá de cada situação mais experiente e treinado para os próximos estímulos.