Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 26/11/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Olá, querido leitor, é sempre um momento de alegria estar com você aqui neste espaço de troca ao nosso mais com o propósito de construirmos juntos um mundo melhor por pessoas melhores. Hoje, finalizamos a semana com o nosso coração brasileiro aquecido - É gol! Do Brasil!Chegou a hora de torcermos pelo nosso país no campo e começamos nesta quinta-feira com time do treinador Tite vencendo a Sérvia por 2x0.Que jogo desafiador! Que primeiro tempo cansativo, onde estava o gol? Somente no segundo tempo, aos 16 minutos saiu o primeiro gol, com um chute do jogador Richarlison, e então, conseguimos aliviar um pouco a pressão.O jogo, a torcida a favor, a torcida contra, o chute, a falta, o cair e levantar… Assim é nossa vida, um grande jogo.Jogo em que escolhemos cada um dos jogadores, um a um. O que vai nos derrubar, o que vai “quebrar nossa canela”, aquele que vai nos passar uma rasteira, ou vai nos passar a bola para fazermos um golaço rumo à vitória. Escolhemos o nosso time e time adversário.Quantos aprendizados de um jogo podemos usar na nossa vida?Quando vemos um gol como o do Richarlison de voleio, podemos pensar que foi sorte! Será que a sorte existe? Eu há algum tempo deixei de acreditar na sorte. Na minha verdade de hoje, não vejo ela em nada. Vejo, sim, muito treino, muita dedicação e disciplina!Treinar, treinar e treinar! Repetidas vezes! Esse é o segredo do resultado, você concorda?O livro Outliers Fora de série, traz uma pesquisa da década de 1990, onde o psicólogo K. Anders Ericsson e dois amigos concluíram que entre os alunos da Academia de Música de Berlim, todos os que estavam no topo valeram-se de muito esforço e treino. Não existia um só aluno que chegasse ali apenas por “talento natural’’, eles chegaram porque se esforçaram muito mais que os outros. Os pesquisadores concluíram, após pesquisa com diversos profissionais de diferentes áreas, que aqueles que chegaram à excelência em seu trabalho, tiveram ao número de 10 mil horas de prática. A famosa regra das 10 mil horas ou, como alguns preferem chamar, a “sorte”.É preciso treino diário! Às vezes passamos a vida à procura da tal sorte, das fórmulas milagrosas, e esquecemos de fazer o simples bem feito! Esquecemos de usar o que temos! Ficamos olhando o outro, sentados em cima do nosso “baú” cheio de riquezas e deixando a vida passar.Até que não usamos o que temos para servir o mundo, não conseguimos nada!A constância, com o foco no servir com o que você tem hoje, é que faz as coisas acontecerem! Focar no hoje, entregando!Somente usando o que temos, conseguimos passar para o próximo nível. Quanto mais usamos os nossos recursos, mais temos resultados.Isso permite que a cada passo se abra mais e mais possibilidades.E como o nosso foco é progredir, vamos juntos?Analise a sua vida, você usa os seus recursos para servir? Criar algo?Entrega o seu melhor no trabalho? Na vida pessoal?Tem algo que você deseja desenvolver há muito tempo e não tem chegado ao resultado?Veja se está treinando?Imagine como seria você fazer o “arroz com feijão” bem-feito todos os dias. Ou seja: fazer o que você pode, com o que tem em mãos hoje, dando valor a tudo que conquistou para chegar até aqui!E vibre! Seja torcida de você mesmo! Torça pelo outro, pelo Brasil!Somos todos brasileiros e podemos, sim, torcer não só na Copa, mas em tudo.Vamos ter constância e usar nossas riquezas para conquistarmos a vitória em cada passo da nossa vida!Seguimos treinando, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +