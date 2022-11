Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 12/11/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Olá, querido leitor. É sempre uma grande alegria fechar a semana com você neste espaço de troca ao nosso mais.Começo hoje lembrando que nosso propósito aqui é construir um mundo melhor por pessoas melhores. Agradeço por aceitar estar conosco nessa grande missão!Hoje vou compartilhar com vocês algo muito importante, que mudou o rumo da minha programação de transição de carreira, mudou a minha vida. Resolvi falar sobre, porque semana passada estive no V Congresso Internacional da Felicidade em Curitiba. Essa é a terceira vez que vamos, eu e amigas queridas que também acreditam e comungam do nosso propósito.A minha primeira participação foi em 2018. Eu estava me preparando para pedir demissão da última escola que trabalhava. Estava “me achando o máximo”. Tinha me preparado muito, feito a formação de mentores na melhor escola do país, com a pessoa que trouxe a mentoria para o Brasil e a implantou nas maiores empresas do país; tinha feito todas as formações de Coaching (Life, Excecutive, Leader, Master) em uma das mais conceituadas escola do país, e saído com algumas certificações internacionais.Foi quando recebi o convite de uma pessoa muito querida, para ir com esse grupo de Votuporanga, que já havia participado no ano anterior. Ela me disse: acho que você vai amar, tem tudo a ver com o que falamos e acreditamos. Eu, que amo novidades, logo disse sim! Naquela época, eu estava focada no trabalho com jovens, preparando-me para me dedicar 100% na InspireAção, e com um canal do Youtube, onde eu falava com pessoas para que elas deixassem uma mensagem ao jovem que estava entrando na faculdade ou no mercado de trabalho.Para minha surpresa, eu já havia feito a inscrição quando vi a programação: teríamos uma palestra com um especialista em Eneagrama (uma ferramenta que mostra sua personalidade, e o porquê você faz o que faz), que uma das minhas entrevistadas no canal tinha citado - ela havia me contado que, em São Paulo, no cursinho, eles tinham usado justamente o mesmo app, e a pessoa que aplicou a ferramenta era o mesmo palestrante. Naquele momento, já mandei mensagem para ele pelas redes sociais, baixei o aplicativo, fiz o teste, e marquei com ele uma entrevista no Congresso.Mas, como nem sempre o que planejamos é para nós, no evento ele me disse: Grazi, podemos remarcar? Estou concentrado na palestra e como são milhares de pessoas que irão me ouvir, prefiro fazer só isso.O primeiro dia foi muito bom, foram muitos palestrantes, entre eles o americano Tal Ben-Sharar, um dos professores mais populares da Universidade de Harvard, especialista em Felicidade, que atua internacionalmente com executivos, profissionais e jovens.Porém, no segundo dia, foi a palestra do professor de Eneagrama Nicolai Cursino. Eu, que estava “me achando o máximo” com minhas formações, “caí do pedestal”. Vi que o desenvolvimento humano era muito mais do que todas as teorias, cursos, pós-graduações e certificações internacionais que embelezavam meu currículo.Fiquei ainda mais apaixonada pelo trabalho que estava construindo e disse: eu vou fazer as formações em Eneagrama. Voltei de Curitiba, decidida a mergulhar em um mundo que não desconhecia, de sair do racional, e “devorei” tudo que podia sobre o tal Eneagrama. No ano de 2019, fiz as formações todas até o Eneagrama Espiritual, conheci a PNL (Programação Neurolinguística), fiz as formações, conheci a Inteligência Emocional, fiz a formação, conheci o curso de Treinadores em Desenvolvimento Humano, fiz a formação…e mais e mais conhecimentos me chegaram.Mas por que eu estou compartilhando isso com você? Porque foi a partir daquela minha escolha de aceitar o convite da minha querida amiga que eu conheci mundos que eu desconhecia. Com isso, eu me curei de muitos pontos, principalmente a minha saúde, que melhorou assustadoramente. Acho que, desde então, só tomei remédio quando tive o COVID. Eu tomava remédios constantes, tinha enxaqueca e sinusite desde a adolescência, tinha neuralgia do trigêmeo, minhas pernas doíam ao fim do dia, e a médica me disse que eu teria que usar meias e remédios constantemente… Entre tantas outras coisas.Dessa minha história (só levamos o outro a lugares que já fomos), nasceu a metodologia de liderança integral que uso hoje no meu trabalho, onde olhamos para as habilidades humanas, na vida pessoal e profissional - o que vale na empresa também, porque ela também é um organismo vivo.- IDENTIDADE - VOCÊ COM VOCÊ - quem você é, o seu propósito;- AMOR - VOCÊ COM O OUTRO - seus relacionamentos, suas conexões;- AÇÃO - VOCÊ COM O TODO - o seu servir o mundo.Somos seres integrais, tudo está interligado - se você muda, o mundo muda. Tudo acontece ao mesmo tempo.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?O quanto você tem se aberto para novos conhecimentos? Aceitado bons convites?O quanto você tem investido em você? O quanto está dizendo sim para a vida?Dizer sim para a vida é se olhar e se responsabilizar por seu caminho. Foi o que mudou minha saúde, minha vida, me tirou do sofrimento.O que você escolhe: dizer sim para a vida ou continuar a sofrer?Permita-se refletir, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +