Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 22/11/2022

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Olá, querido(a) leitor(a): hoje o assunto não poderia ser diferente! Estamos, oficialmente, na semana da Black Friday e, para o bem do seu bolso, é muito importante falarmos sobre suas boas oportunidades e suas ameaças escondidas, que são muitas! Na sua vida financeira, esses descontos podem representar o acesso a itens que você estava esperando para comprar ou, ainda, sua completa falência financeira para os próximos 12 meses. Sem dúvida, esta é a promoção mais tentadora do ano e vamos te explicar os porquês.Porque é tão difícil resistir? Porque essa promoção reúne sentimentos e comportamentos humanos muito poderosos. Para começar, o período do natal é o maior faturamento do ano para as empresas: culturalmente, as pessoas já estão mais dispostas a gastar, especialmente como forma de compensação de um ano difícil. É, naturalmente, um período em que o “eu mereço, trabalhei o ano todo” vira justificativa para fazer as maiores bobagens possíveis no âmbito do consumo. Isso sem contar as trocas de presentes, amigos secretos, confraternizações natalinas, recebimento de 13? salário, etc.Outros dois pontos importantes são o efeito de manada e o medo da perda, que andam de mãos dadas. É sobre aquela sensação de “está todo mundo comprando, menos eu”, que te leva a dar uma olhadinha nas promoções e acabar comprando o que esatava fora do planejamento. Pior: em 10 vezes. Você passará o próximo ano pagando essa parcela, que se juntará com as outras parcelas que você vai fazendo, e é dessa forma que você passa a vida restringindo sonhos e possibilidades, porque “nunca sobra dinheiro”. Além disso, a Black Friday conta com mais dois gatilhos muito eficientes: a urgência e a escassez – que trabalham com nosso imediatismo e nossa aversão à perda. A promoção ocorre em um dia específico (ou semana, como algumas empresas estendem) e com “ofertas limitadas”, enquanto durarem os estoques. Como seu cérebro odeia perder oportunidades, você cai como um pato no “é agora ou nunca” das compras, como se todas as geladeiras ou celulares do mundo fossem acabar depois desse dia.Tudo isso nas mãos de marketeiros bem treinados vira estímulo para comprar e, obviamente, eles não são os vilões da história: a responsabilidade de não lascar sua vida financeira na Black Friday é só sua. Quem vai conseguir realmente aproveitar boas oportunidades são as pessoas que se planejaram para comprar, ou seja: não vão parcelar a vida e, ao mesmo tempo, fizeram pesquisas de preços. Não à toa, a promoção é chamada de “black FRAUDE” por conter muitas falsas promoções. É natural que os preços comecem a subir, em doses homeopáticas, a partir de outubro. Por isso, se você quer realmente comprar em promoção, precisa acompanhar os preços dos itens desejados com alguns meses de antecedência. Alguns aplicativos também permitem acessar o histórico de preços dos produtos, como é o caso do Zoom: vale à pena dar uma olhada antes de comprar.Agora, para você que não se planejou e vai entrar “só para dar uma olhadinha”, nosso conselho é: fique longe. Não dê uma olhadinha – mantenha a distância. Entrar nos sites e lojas da Black Friday sem ter dinheiro reservado para comprar é como estar de dieta e ir em uma confeitaria – a tentação vai vencer. Você é humano e falho. Seu sérebro tem um funcionamento maravilhoso que te permite inventar as melhores desculpas para as maiores burradas. Então, mantenha-se longe. Desligue o celular. Se feche em um mundinho em que não vai escutar a palavra “promoção”. Nós sabemos que você já está cansado(a) de viver para pagar boletos e não conseguir realizar vários sonhos. Pois saiba que as escolhas dessa semana (e do próximo mês) podem determinar que 2023 seja mais um ano assim: endividado(a) e ferrado(a), vivendo para pagar boletos e escravo(a) do cartão de crédito. Permita-se fazer diferente: essa é a única forma de melhorar sua vida. Seja forte: nós sabemos que você consegue!Tenha uma excelente semana!