Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 27/09/2022

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Olá, caro(a) leitor(a)! Estamos quase em outubro, no agito da semana da eleição presidencial e, em meio a tudo isso, o artigo de hoje é para te ajudar a economizar nas compras de Natal e feriados que virão. Os próximos meses são bem agitados em relação a compras e queremos dar uma dica de ouro: a hora de garantir os presentes é agora.Vamos nos lembrar como funciona o sistema de preços: oferta e demanda. O aumento da demanda interfere no preço dos produtos: comece a reparar o que vai acontecer com os preços dos brinquedos na semana do dia da criança: eles vão subir! O próprio comércio se prepara para isso – o que não é um problema ou mau-caratismo de ninguém, apenas um movimento natural do mercado como um todo. Por isso, se você deseja comprar presentes para seus filhos, não deixe para a última hora. O aumento começa a ocorrer de forma gradativa a partir da virada do mês – e vale à pena se organizar para comprar antecipadamente.Daqui para o final do ano, dificilmente os preços voltarão a baixar. Normalmente, o movimento é esse: começar a aumentar os preços na virada para outubro e, depois desse período, eles se mantêm altos até o Natal. Mesmo com a Black Friday no meio do caminho, nós já sabemos que muitas das promoções anunciadas não são reais e os consumidores acabam comprando gato por lebre. Provavelmente, os preços só voltarão a baixar depois do Ano Novo. portanto, o momento para garantir os melhores preços é agora: como não há nenhum feriado específico para troca de presentes em setembro, este costuma ser um ótimo mês para as compras.Outra dica valiosa é sobre a Black Friday: se você pretende comprar algo nesta promoção e ser realmente beneficiado por descontos, você precisa começar a acompanhar os preços das mercadorias que você deseja desde já. Fazer a pesquisa de preços previamente é e única forma de garantir que você realmente fará bons negócios durantes essas promoções. Também é interessante você registrar os preços atuais para tentar boas negociações na promoção, especialmente, se for pagar tudo à vista. Sempre cabe uma boa negociação!Essa dica é válida para todos os feriados que envolvem trocas de presentes: deixar para a última hora é sempre um mau negócio – os preços costumam estar no ápice do seu aumento. Portanto, para quem se organiza, sempre conseguirá bons preços comprando com antecedência – ou, se você for como nós, comprando depois que a data passar. Por aqui, optamos por trocar presentes ou comemorar essas datas com alguns dias de atraso. Mas essa é uma opção bastante pessoal.Um último ponto para nossa reflexão de hoje é sobre a organização do pagamento de impostos e contas que ocorrem assim que os fogos cessam, na virada do ano. Antes de sair comprando tudo o que os olhos veem e antes de dar a desculpa de que “você merece” para gastar todo o dinheiro que você tem (e que não tem) no final do ano, priorize e evite problemas. Para que usar seu 13º salário para comprar loucamente se depois vai começar o ano endividado(a)? Para quê se colocar nessa condição novamente? Entra ano e sai ano e é sempre igual: você gasta tudo o que pode no final do ano e já começa o próximo com a corda no pescoço.Se organize! Isso é sobre comprar a paz do seu futuro (que está mais próximo do que você imagina!). Tenha uma excelente semana!