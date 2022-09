Artigo de Ditinha Vitor

publicado em 21/09/2022

Nesse nosso caminhar vamos recheando a vida de altos e baixos. Do berço ao túmulo nos defrontamos com experiências das mais diversas possíveis, boas e más, nos proporcionando alegrias e tristezas, erros e acertos, ou melhor, equívocos, enganos, e também atitudes acertadas (ou por nós ou por entes queridos).Quando cometemos equívocos oriundos da nossa invigilância, vem a dor que é inevitável. Daí, sofrer ou não, é escolha nossa. Segundo Drumond de Andrade, “a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional”. Em todos os segmentos da vida funciona dessa forma e, quando alguém a quem amamos, passa a ter um comportamento inaceitável, quando descobrimos que nosso filho se tornou um dependente químico (álcool ou drogas ilícitas), o mundo desaba, entramos em desespero total. Nos sentimos a criatura mais infeliz do mundo. Ficamos sem chão, sem rumo, um barco à deriva em meio à tempestade.-O que fazer?Procuramos nos esconder de tudo e de todos. De repente, alguém nos fala ou lembramos que alguém um dia nos falou de um Grupo de Apoio chamado “Amor Exigente”.-Como chegamos?Arrebentados!Somos acolhidos com amor, não estamos mais perdidos e amedrontados. Unidos e reunidos em grupos encontramos novos caminhos. O grupo é o suporte que nos auxilia e nos ampara em nossos momentos difíceis, é a alavanca que nos dá coragem e segurança nas mudanças que almejamos realizar. É o freio que nos alerta para a preparação que antecede a tomada de atitudes importantes em nossa vida e dos que amamos.Grupo de apoio é o lugar certo onde se reaprende a dialogar. Você é visto, é ouvido, é compreendido e se torna capaz de ver, ouvir e compreender.Ao se engajar num grupo de apoio, a família sente diminuir a sua carência, o seu medo, a sua impotência e a sua vergonha. O grupo passa a ser um referencial, um ponto de equilíbrio, um lugar de aconchego onde não se usa mascarar, ocultar ou mentir para se sentir melhor ou se proteger.O grupo serve de espelho onde cada um pode se ver. É um espelho mágico mostrando para a pessoa o que sozinha ela não via. Tudo com muito respeito, carinho e boa vontade em ajudar, pois quase sempre são pessoas que já viveram ou estão vivendo a mesma situação. É o encontro de pessoas unidas pela dor e pela esperança.O grupo de apoio sugere novos rumos, modera os impulsos, encoraja, acompanha, alegra-se com o sucesso dos seus membros, transforma-se em família, mostra que as grandes transformações são feitas de pequenas e constantes mudanças. Temos que acreditar.O grupo não fala em culpa e culpados.O Amor Exigente ajuda na fixação de limites, na toma da de atitudes e a crise como consequência. Como trabalhar a crise, sem desânimo, com perseverança, fé e esperança.Sozinhos nos sentimos perdidos, unidos somos fortes e poderosos.Há inúmeros grupos de apoio às diversas situações, como exemplo: grupos de mães que perderam filhos, mães solteiras, depressivos, obesos, etc.Sempre iremos nos defrontar com duas escolhas básicas na vida: “aceitar as condições tal como elas existem ou aceitar a responsabilidade de mudá-las”. Ninguém muda ninguém. A mudança é de cada um. Temos que fazer a nossa viagem íntima (para dentro de nós mesmos), ver onde está nossa deficiência e provocar mudanças saudáveis. Isso se chama “Reforma Íntima”. Nada muda se eu não mudar.O nosso “eu” só o Criador e nós mesmos é que conhecemos. Daí a afirmativa: “ninguém muda ninguém”.No Grupo de Apoio do Amor Exigente:- Descobrimos que não estamos sós.- Ouvimos diversas opiniões e aprendemos que há formas diferentes de agir.- Aprendemos a controlar nossa ansiedade, melhorando nossa autoestima.- Convívio social sem julgamentos e sem acusações, sem preconceito, respeitando o outro como ele é e aceitando-o também, afinal a vida é uma constante troca.- Exige-se sigilo e anonimato de todos.- Respeito pela dor do outro.Grupo de Apoio do Amor Exigente pede perseverança, assiduidade, respeito, lealdade, confiança, alegria e o ponto fundamental em tudo isso é a espiritualidade por meio da fé e confiança no Criador de tudo e de todos. O Pai nos criou para a felicidade, para a alegria, para uma vida plena de amor, Amor Exigente.O grupo do AE se reúne todas as quintas-feiras das 19h30min às 21h30min na sede da Associação Antialcoólica, sita na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, 1999, Chácara das Paineiras, telefone de contato (17) 98163 4546.Já o Grupo Novo Horizonte (Sempre é Tempo), é voltado para adultos acima de 60 anos, se reúne todas as quintas-feiras, das 14:00 às 16:00 horas, no Salão Paroquial da Igreja São Benedito, sito na Rua Nelciades de Oliveira, 298, bairro Parque Guarani, telefone de contato (17) 98163 4546.Convidamos você para conhecer a proposta do Amor Exigente, para elevar a sua qualidade de vida e a de sua família.