Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 10/08/2022

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Olá, caro(a) leitor(a)! Já falamos algumas vezes por aqui que educação financeira é sobre fazer boas escolhas! Basicamente, o que vai te ajudar – ou te atrapalhar – a enriquecer e conquistar seus sonhos é seu comportamento, não só em relação ao seu dinheiro, mas em todos os âmbitos da sua vida. E o que molda seu comportamento? Essa é simples: o ambiente. E a questão deste artigo é: como moldar seu ambiente para a prosperidade?Em primeiro lugar, você precisa entender o que é ambiente: basicamente é tudo aquilo que está no mundo ao redor. As pessoas mais próximas de você (seus amigos e familiares), o tipo de conteúdo que você consome na internet, as pessoas que você segue, as placas e os livros que você lê, etc. Por isso aquelas frases que ouvimos sempre: “se você andar com quatro milionários, você provavelmente será o quinto”, ou então “você é a média das 5 pessoas com quem mais convive”, ou ainda “diga-me com quem andas e eu direi quem és” são muito reais – essas pessoas vão influenciar seus comportamentos e atitudes. Mas não são apenas pessoas: objetos, placas, livros, músicas, etc. também possuem esse poder. Para ficar mais claro, imagine o seguinte exemplo: você chega em um restaurante e, em uma das mesas, existe uma placa escrito “reservado”. Isso é o suficiente para que você se sente em outra mesa: seu comportamento foi modulado por uma plaquinha. Simples assim.Você possui, na sua rotina, muitos itens que moldam seu comportamento. Em um mundo hiper conectado, podemos colocar as redes sociais e os aplicativos no topo da lista. Você é influenciado o tempo todo e nem se dá conta: quantas vezes você nem estava com fome, mas ao zapear pelo Instagram (ou qualquer outra rede), viu um vídeo de um doce e sua boca encheu de água? Em algumas vezes que isso aconteceu (ou em todas), você provavelmente precisou comer algo parecido para saciar sua vontade. Ou então, acabou de almoçar e passou em frente a pizzaria: o cheiro bom da pizza te fez sentir desejo e vontade de comer, mesmo já estando biologicamente saciado.E isso explica por que, apesar de todo mundo saber que uma boa gestão financeira requer gastar menos do que se ganha, poucas pessoas realmente conseguem realizar este comportamento. Para gastar menos, você precisa ter menos estímulos para isso: mas seu celular está repleto de aplicativos de compra que, nas horas vagas, você fica fuçando. Nas redes sociais, as pessoas que você segue estão, dia e noite, te influenciando a comprar algo (isso sem falar nos patrocinados que aparecem o tempo inteiro). E, mesmo quando você decide deletar os aplicativos do celular, você ainda tem aqueles amigos ou familiares, com aqueles jargões maravilhosos de “só se vive uma vez”, dizendo o quanto você é imbecil por tentar viver uma vida financeira mais equilibrada.Resumindo: o mundo está moldado para te dar estímulos de compra o tempo todo. Quando falamos em investimentos, os maiores estímulos que você recebe é sobre ganhar dinheiro rápido, trabalhando pouco, apenas “clicando aqui”. É o paraíso da pirâmide: se parar para analisar bem, dá até para ver os faraós rindo da sua cara ao fundo do vídeo. Para ter sucesso na vida financeira, ou seja, gastar melhor, ter qualidade de vida, conseguir conquistar o que você almeja, não existe tanta receita assim: é relativamente fácil. O problema é que você está, o tempo todo, recebendo estímulos e influências que vão na contramão disso. Por isso, moldar seu ambiente é essencial: exclua esse tipo de aplicativo do seu celular; comece a acompanhar pessoas que falam de disciplina, resiliência, que não vendam milagres. E busque sempre o que é mais importante para você, sem se preocupar o que os outros vão dizer! Tenha uma excelente semana, caro(a) leitor(a)!