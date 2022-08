Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 06/08/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Começamos hoje já antecipando os nossos parabéns para a cidade de Votuporanga, para você, para todos nós que fazemos parte e contribuímos para o progresso. Que possamos fazer um futuro melhor, escolhendo todos os dias sermos nós mesmos!E para comemorarmos, quero fazer uma reflexão com você.Você está no sofá assistindo ao jornal e reclamando da situação. Abre o jornal impresso local e reclama da situação da cidade. Encontra um amigo e a conversa é a crise. Eu lhe pergunto: o que você está fazendo para melhorar? Melhorar você, o seu trabalho, a sua empresa, a cidade?Escutamos e fazemos reclamações constantes sobre tudo, e continuamos conformados, deixando a responsabilidade na mão de outra pessoa, e focados no problema.Precisamos nos unir por um mundo melhor. Eu não defendo causas ou partidos, defendo a vida melhor para todos. Mas como fazer isso?Tudo começa em nós, a mudança é sempre de dentro para fora. Você precisa decidir qual escolha fazer para mudar, e pagar o preço por isso. Claro, que a maioria de nós prefere a segurança de ficar como estamos, sendo acolhidos por mais e mais pessoas que somente criticam e não tomam atitudes.No caminho do mundo melhor não há espaço para o ego, concorrência ou inveja. É preciso ser inteiro em tudo que se faz. Ser cooperativo e participar. Não há espaço para o foco nos problemas, mas sim na solução deles! Não há espaço para reclamar, pois reclamar é “clamar para receber de novo”. É preciso agradecer e entender como fazer melhor com o que aprendeu.E o começo de tudo é mudar as nossas atitudes, nossos pensamentos, é acreditarmos que podemos fazer a nossa parte, que tudo irá melhorar. É preciso olhar para o QUE ESTÁ CERTO!Alguns podem pensar: mas ninguém faz nada! Então, faça você a diferença, seja pioneiro.Conta uma história que uma floresta estava pegando fogo, quando um beija flor começou a soprar e jogar água, incansavelmente, mesmo com as chamas se alastrando. As outras aves observando disseram: não faça isso, pois não adiantará. Ele não parou e respondeu: eu sozinho não conseguirei apagar o fogo, mas se todos nós fizermos a nossa parte, o resultado aparecerá.Assim é tudo na nossa vida. Devemos fazer a diferença, mesmo que para isso seja preciso deixar algumas pessoas partirem e outras novas chegarem. Mesmo que você precise “remar contra a maré”. Só não faça nada que seja contra seus valores. Diga sim para o que faz sentido e não para o que não faz. E está tudo bem! Ninguém “tem que” nada!Segunda é o aniversário da nossa querida Votuporanga, e o meu convite para você nesse nosso dia de reflexão é que aproveite para conhecer mais sobre as maravilhas que temos aqui. Votuporanga é terra de gente boa, que ama o que faz e tem foco no progresso.Confesso que muitas vezes falei mal da minha terra natal, mas hoje sei o quanto uma cidade precisa do apoio dos seus moradores. Quando falo mal da minha cidade, falo mal de mim também! Perceba que o que sai da sua boca é o que você está criando. Você é o que fala e acredita.Vamos participar e nos unir? Ser crítico e ver o que está errado, discutir e cobrar os direitos, conhecer os nossos deveres, mas sempre com o foco no bem comum. É sempre uma construção na tríade: indivíduo, sociedade e espécie ou você, o outro e o todo. Tudo começa em você!Que esse aniversário seja de união entre nós votuporanguenses, de melhoria interna e externa, de um novo olhar. Um olhar de amor e pertencimento. Se nossa cidade crescer, todos nós ganharemos! É a lei do progresso: “Quando um cresce, o outro cresce”.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Observe suas atitudes e pensamentos: eles têm foco no bem, no amor, na solução e na evolução?O que você pode fazer hoje com o que tem em mãos que trará bons frutos no futuro para você, para a nossa cidade, para o nosso Estado e para o nosso país?Vire a chave e abra a porta para um futuro melhor, participe da sua comunidade, da nossa cidade, pois queremos o eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Parabéns Votuporanga! Parabéns para todos nós!Vamos juntos?Porque juntos somos +