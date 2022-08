Artigo de Daniel Carreira Filho

publicado em 03/08/2022

Um famoso conferencista começou um seminário segurando uma nota de 20 dólares, em uma sala com 200 pessoas, e perguntou:Quem quer esta nota de 20 dólares?Mãos começavam a erguer-se quando ele disse:Eu darei esta nota a um de vocês, mas, primeiro, deixem-me fazer isto.Então ele amassou a nota. E perguntou, outra vez:– Quem ainda quer esta nota?As mãos continuaram erguidas.– Bom! – disse ele – e se eu fizer isto?E deixou a nota cair, pisou nela e começou a esfregá-la contra o chão.Depois pegou a nota, agora imunda e amassada, e perguntou:– E agora? Quem ainda quer esta nota?Todas as mãos permaneceram erguidas.– Meus amigos, todos devemos aprender esta lição: não importa o que eu faça com o dinheiro, vocês ainda irão querer esta cédula, porque ela não perde o valor. Ela sempre valerá 20 dólares.E continuou:– Pois é! Essa situação também se dá conosco…Muitas vezes, em nossas vidas, somos amassados, pisoteados e ficamos sujos por decisões que tomamos ou pelas circunstâncias que vêm em nossos caminhos. E, assim, ficamos nos sentindo desvalorizados, desmotivados, sem importância.– Porém, creiam, não importa o que aconteceu ou o que acontecerá, jamais perderemos o nosso valor perante Deus. Quer estejamos sujos, quer estejamos limpos, quer amassados ou inteiros, nada disso altera a nossa importância, a nossa valia.– O preço de nossas vidas não é pelo que fazemos ou sabemos, mas pelo que somos. E somos muito especiais.Desconheço o autor, mas é uma contribuição altamente significativa, não?