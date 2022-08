Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 20/08/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Quantas vocês você disse sim querendo dizer não?Aceitou convites e se arrependeu depois?Diz sim para uma relação só para dizer que é casado ou que tem um “grande amor”?Ou tem “grandes amizades”?Permaneceu em um trabalho por medo de dizer “chega”? De dizer “Não quero”!Pessoas estão adoecidas por viverem um teatro para agradar o outro. Dizem sim querendo dizer não! Vivendo uma infelicidade doentia por grana, poder ou para serem aceitas.Se você se sente assim, eu te pergunto: que preço você está pagando para você ser infeliz?Para participar de um teatro? Para viver sem sentido?Vivemos em uma sociedade em que as pessoas têm a necessidade de agradar o outro. Tenha respeito com o seu semelhante, mas diga sim primeiro a ti. Escolha usar o seu tempo com o que te leva para frente, com o que faz os seus olhos brilharem!Esteja com pessoas que façam o seu coração transbordar de amor, onde haja reciprocidade. Trabalhe com o que faz você se sentir pleno.Não diga sim para valores que não são seus. Não aceite que lhe imponham valores!Você é um ser único e deve cumprir a sua missão de ser você.Por isso que hoje tanto se fala sobre a cultura da empresa e a importância dela nos resultados. Cada empresa também é única! Tem seu propósito, missão, visão e é alicerçada pelos seus valores. Só dizendo sim para o que faz sentido para ela, e não para o que não faz, ela consegue chegar aos seus resultados e cumprir o seu propósito.Para a empresa ter lucro, precisamos de clientes, para termos clientes, precisamos de processos precisos e de excelência; e para os processos acontecerem dessa forma precisamos de pessoas engajadas. Não existe engajamento se não se entendem a cultura organizacinal da empresa, se ela não é vivida e declarada, se as pessoas não se sentem parte! Equipes com bons gestores, que amam o que fazem, que se sentem parte da empresa, geram resultados fantásticos. Resultados são produzidos por pessoas e cada uma delas deve dizer sim para a empresa e para a sua cultura, viver de verdade a sua missão naquele lugar.Aprenda a perder, como naquele ditado popular: “Tem coisa que é melhor perder do que achar”.Não mate a sua essência, o seu eu, o que te deixa feliz dizendo sim para o que você não é.“Toda vez que você diz ‘sim’ e quer dizer ‘não’, morre um pedacinho de você”, já dizia o físico alemão Albert Einstein.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Quando receber algum convite se questione: vou sair de lá melhor que cheguei? Se sim, aceite. Se tiver dúvida, diga não sem medo. Você não precisa “usar máscaras” para ser aceito. Ninguém “tem que” nada!Está em uma relação ruim? Que tal fazer uma lista do que você ganha e uma do que você perde permanecendo nela? Faça, leia e tome a decisão mais assertiva. Você pode viver sem essa relação. Não coloque sua felicidade na mão do outro.Está em um trabalho que não lhe faz feliz? Ou que já não cabe mais para ti? Feche esse ciclo e comece outro. Lembra-se de que a borboleta precisa sair do casulo para crescer. O bebê tem que sair do útero, pois o espaço está pequeno. Tenha coragem e vire a página. Comece um novo capítulo. Essa é a lei da natureza. Confie!Diga não, ele faz bem. Tenha atitude, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um Mundo Melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +