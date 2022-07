Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 02/07/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Estamos em construção - Cap XVINossa pirâmide está pronta e mantê-la em pé não é tarefa fácil, pois todos os dias são de desconstrução, reflexão e nova construção. Por tudo isso, John Wooden acrescentou apoios.Assim como fez usando a fé e a paciência para sustentar o ápice (grandeza competitiva), ele trouxe pares de sustentação para cada camada. A ambição e a sinceridade apoiam a base, onde estão os blocos da diligência, amizade, lealdade, cooperação e entusiasmo.A ambição no dicionário aparece como: “um desejo veemente, obstinação intensa para conseguir determinado propósito”. Será que ela está presente no nosso dia a dia? Eu nunca tinha pensado nela assim, pois na minha educação ter ambição era ruim, se referia somente a querer ter dinheiro, e era colocada a mim como algo “sujo” ou “injusto”. Comecei a rever meus conceitos em um curso de Negociação, onde uma das especialistas citou a importância em ter seu trabalho reconhecido, e para isso, com certeza temos que ter “ambição em sermos melhores”. Wooden ressalta que a ambição não pode ser egoísta, deve vir com uma causa nobre, com o propósito, e que sem ela nunca alcançaremos qualquer objetivo.Para que a ambição apareça, não devemos ficar acomodados, é necessário se manter em movimento, se fortalecer e dobrar sua aposta em você todos os dias.Junto com a ambição, vem a sinceridade. Quantas vezes não somos sinceros com nós mesmos, com nossos sentimentos, e muito menos com as pessoas que estão à nossa volta? Por isso é tão importante nos conhecermos, sermos sinceros com nossos pontos fracos e escolhermos nos melhorar todos os dias.Sinceridade é a base para a nossa evolução. Ela é indispensável, é combustível para fazemos tudo com o máximo de entusiasmo e extrairmos o melhor da nossa equipe. O treinador Wooden dizia que a sinceridade fazia com que o seu time fizesse o melhor que podia, pois sabia que o seu treinador se importava com eles, sendo ela “o agente necessário que traz essa dinâmica à vida”, a dinâmica de dar o seu melhor.Aliás, ela é primordial, pois, se você não é sincero, o outro sente na hora. Acredite, tudo acontece ao mesmo tempo, não existem segredos. É por isso que cada vez mais acho que o que atrapalha o mundo é a falta de sinceridade, porque na maioria das vezes a verdade não é dita porque as pessoas têm medo de desagradar, medo de não serem aceitas, entre tantos motivos. Ela é o caminho para que nas empresas, todos se sintam seguros, é o que embasa a segurança psicológica.Como nosso foco é progredir, vamos juntos?Qual é o seu maior objetivo hoje? Ele poderá ajudar você e trazer benefício para outros?Escreva os benefícios e analise se são dignos. Se for, coloque sua ambição para agir, de forma séria e com a intenção de uma causa maior.É necessário que tenhamos, sobretudo, sinceridade conosco. Logo ao final do dia, na sua reflexão diária, comece a se atentar aos momentos em que você não foi sincero. Quantos sim você disse, querendo dizer não? Quantas culpas você jogou no outro para não admitir que errou, e precisa se melhorar? Quantas vezes disse que não iria mais fazer algo e fez?Precisamos cumprir o que falamos para nós mesmos.Continuamos a nossa caminhada rumo a nossa melhor verão. Porém, lembre-se que assim como a nossa pirâmide, estamos em construção, bloco a bloco.Renda-se ao processo, ligue o seu botão da percepção*, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +*botão da percepção: estar presente em cada momento para que possa enxergar seus atos de forma mais consciente.