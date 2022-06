Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 21/06/2022

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Olá, caro(a) leitor(a). Como vai você? No artigo dessa semana queremos levantar algumas questões sobre o consumismo e excesso de gastos. Nosso objetivo é te provocar a pensar sobre coisas que, talvez, você nunca tenha pensado antes, e que podem mudar a partir dessa leitura. Queremos te provocar a pensar sobre seu comportamento com os gastos excessivos e como você pode assumir o autocontrole das suas finanças.O primeiro ponto é entender que temos um cérebro imediatista e que procura recompensas – o tempo todo. Por isso é tão difícil assumir o controle em vários âmbitos, como alimentação e controle de emoções, o que inclui as nossas decisões de compra. Basicamente, estamos sempre em busca de um prêmio por um certo comportamento: se passamos a semana de dieta, tendemos a nos “premiar” com alguma comida gostosa (e fora da dieta) no final de semana. Se tivermos um dia difícil no trabalho, buscamos por algo muito prazeroso no final do dia para compensar, e assim por diante. Por causa desse funcionamento, temos mais dificuldade em ser constantes em decisões que só vão trazer benefícios no longo prazo, como fazer atividades físicas e investir nosso dinheiro.Um ponto importante é sobre o seu perfil financeiro: se você é gastador(a), tende a desfrutar muito de situações que envolvem compras e vivência de novas experiências. Esse perfil adora aproveitar o que há de melhor da vida e tem muitas dificuldades em guardar dinheiro. Isso tem vantagens, que é a facilidade de saber aproveitar bons momentos da vida e criar boas lembranças, mas também tem desvantagens: não conseguir fazer sobrar dinheiro, viver na insegurança financeira, passando perrengues por não ter organização.Além da questão de perfil, tem a busca por recompensa que comentamos anteriormente: o que falta na sua vida hoje para você ser mais feliz? Se você está comprando, saiba que tem um porque: o que está faltando? Que buraco é esse no seu sistema de recompensas, que precisa ser suprido pelas compras? O que falta na sua rotina, que te traz sensação de bem-estar? Na sua vida tem sobrado espaço para hobbies, lazer e autocuidado?Aprendemos a priorizar as coisas erradas: moradia, alimentação, carro, roupas, celular, etc. Aprendemos a pagar o mais caro que pudermos, porque esses são “itens” essenciais. É assim que você se torna um pagador de boletos: para poder bancar as prestações dos financiamentos e parcelamento de itens de consumo, acaba deixando de lado seu lazer, seus hobbies e o que faz sentido para você. Nunca sobra dinheiro para se cuidar, para ter um momento com os amigos, para ir no restaurante que você gosta, para sair no final de semana com as crianças, para praticar um esporte, para fazer a viagem dos sonhos, etc. Seu foco de gastos é colocado no seu padrão de vida, abandonando as coisas que ajudariam a manter sua saúde mental, seu estado de espírito em dia.Por isso, essa é nossa provocação: se você está gastando demais, sem controle do seu dinheiro e não sabe por onde começar a se organizar, comece se questionando: o que está faltando na sua vida para que você seja realmente feliz? A partir dessas respostas, busque fazer trocar mais inteligentes na hora de gastar seu dinheiro: gaste com o que realmente faz sentido para você! Priorize seus sonhos, sua qualidade de vida e sua segurança. Esse é um excelente começo! Boa semana, caro(a) leitor(a)!