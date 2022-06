Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 25/06/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Estamos em construção - Cap XVO que é mais importante para você quando participa de alguma competição: ganhar ou ganhar a qualquer custo?John Wooden, o nosso querido treinador que com sua pirâmide do sucesso nos acompanhou nessa caminhada de quinze semanas, ficava insatisfeito quando seu time perdia” fazendo o seu melhor”, e quando ganhava sem esforço, sem jogar “fazendo o seu melhor”. Para ele o importante era “jogar para vencer”, mas não abria mão da excelência em tudo, da ordem e da pontualidade, do caminho até a vitória. Despertava cada um para fazer o seu melhor, o melhor que era capaz, porém, nunca se esquecia do espírito de equipe e nem permitia espaço para o ego, o egoísmo ou a inveja.Chegamos hoje no ápice da sua pirâmide com o bloco “grandeza competitiva”, que aparece logo acima da confiança e do equilíbrio.A grandeza competitiva chega quando damos o nosso melhor, aceitando os desafios que a vida nos traz, aprendendo, crescendo, e com isso, deixando todos aqueles que estão à nossa volta melhores.Vamos recordar a definição de sucesso que ele criou?“Sucesso é a paz de espírito atingida apenas através de autossatisfação. É saber que fizemos o esforço de fazer o melhor de que somos capazes.”Como nos faz bem ao fim do dia sabermos que demos o nosso melhor. Não importa o quanto você errou, mas o importante é saber o que você aprendeu com aquilo, quais foram as lições, o que teve de certo, e assim evoluir.Quando fazemos isso, sentimos paz e força para continuar. John sempre lembrava: “fazer o seu melhor é necessário todos os dias, principalmente se você é líder”.Como apoio ao ápice da pirâmide, Wooden trouxe a fé e a paciência, valores para ele essenciais. Fé que tudo vai dar certo e paciência para saber esperar, controlando as suas emoções.Agora é partir para a ação. E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Analise sempre ao final do dia os seus atos. Se possível, anote os seus aprendizados. Com a reflexão em torno do que somos, podemos assumir o controle de nossas emoções.Então, agora você já sabe como ter sucesso?Não, fórmulas prontas não existem, pois você é um ser humano único e para desenvolver esses blocos é preciso experimentar e validar no seu laboratório: na sua vida!Trouxemos aqui conhecimento, clareza das possibilidades que existem. Você pôde acompanhar, que na construção do sucesso, todas as características começam em você, e influenciam todos à sua volta, e impactam o mundo.Tenha fé que está no caminho certo, prossiga caminhando e levantando todos os dias, com muita paciência, lembre-se de que assim como a nossa pirâmide, estamos em construção, bloco a bloco.Escolha ser você, escolha o sucesso, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +