Artigo de Nathany Bronzelli Teixeira, Raquel Carol Mesquita Netto, Sara Líbna Taliari Casale, Igor Mathanoechi Gibim e Mateus Henrique Américo Costa.

publicado em 29/06/2022

Em uma análise à vários estudos sobre a gestação no corpo da mulher, é possível ver que esta ocasiona mudanças no organismo materno com a finalidade de adequá-lo para as necessidades de desenvolvimento do embrião e parto. Inicialmente estas alterações se devem às ações hormonais provenientes do corpo lúteo e da placenta e a partir do segundo trimestre, também ao crescimento uterino. As principais modificações da fisiologia materna ocorrem no sistema cardiocirculatório, respiratório e gastrintestinal, além das metabólicas e hematológicas. (REIS, 1993)A fisioterapia aquática tem sido muito indicada no período gestacional, devido aos benefícios da atividade física relacionada à imersão, como: flutuação, que promove baixo impacto articular, pressão hidrostática, que melhora o retorno venoso e diminui edemas, além do calor específico e da viscosidade, que proporciona a estabilização da postura e do movimento e diminui os desconfortos musculoesqueléticos. (ANDRADE, 2020)De acordo com a literatura, os benefícios da terapia aquática durante a gestação, são: No sistema cardiovascular e respiratório ocorre um aumento na força muscular inspiratória, no retorno venoso, diminui a frequência cardíaca e a pressão arterial; No Sistema músculo esquelético age promovendo o relaxamento, tratando lombalgias, diminuindo câimbras nos membros inferiores, entre outros; No aparelho urinário, há aumento da diurese e diminuição de edema; No digestivo ocorre a melhora da constipação. (PACARELLI, 2017)Os efeitos da água em gestantes, pode melhorar a lombalgia, a mobilidade e força muscular, favorecer o retorno linfático, reduzindo o edema. Também, as técnicas de relaxamento na água, realizadas no final das sessões proporcionam relaxamento e bem-estar como no Watsu. (SCHEFFER, 2018)A Fundação Educacional de Fernandópolis – FEF oferece atendimentos e tratamentos nas Clínicas Integradas da instituição para a população. Um dos setores disponíveis é o da Terapia Aquática, onde os atendimentos são realizados pelos alunos a partir do 7° semestre de Fisioterapia, sob a supervisão de professores responsáveis.Para mais informações, entre em contato: (17) 3465-0000.