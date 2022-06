Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 28/06/2022

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Olá, caro leitor(a)! Hoje vamos falar sobre um momento muito importante do relacionamento, que é a fase de namoro. Muitas são as dúvidas em relação às finanças dessa fase e, justamente por não saber conversar abertamente sobre isso, muitos casais acabam travando verdadeiros conflitos após o casamento. Neste artigo queremos falar um pouco sobre como lidar com dinheiro nessa fase.O primeiro ponto é: namoro foi feito para acabar. Sim, é isso mesmo: ou o relacionamento termina e cada um segue seu caminho, ou ele “acaba” – evolui para o casamento. Essa é uma mentalidade essencial para lidar com as finanças: o namoro não é o tempo em que se trata o dinheiro como um só e, muito menos, que se tem total conhecimento sobre os números. O que deve ser observado nessa fase não é a total transparência sobre contas bancárias, mas sobre sinais.Como assim, sinais? Tanto você quanto seu(a) companheiro(a) dão sinais de como lidam com dinheiro, e esse comportamento provavelmente não mudará quando se casarem. Por isso fiquem atentos(a). O primeiro sinal importante é: o quanto essa pessoa que está do seu lado tem vontade de crescer? O quanto ela se esforça para ser um bom profissional? Ela estuda? Ela lê? Ela tem ambição (que é bem diferente de ganância, não confunda!)? Ou ela é uma pessoa que reclama do trabalho o tempo todo, que acha ruim ter que estudar e fazer os trabalhos da faculdade, que vive para chegar no final de semana e morre de tédio no domingo, por saber que vai trabalhar no outro dia? Isso é importante porque mostra o quanto essa pessoa está disposta a conquistar junto com você, o quanto ela vai te apoiar e “arregaçar as mangas” para fazer o que precisa ser feito e vocês prosperarem juntos em casal.Outros sinais importantes vêm no comportamento rotineiro de compras: é uma pessoa mais consumista ou mais poupadora? Como ela se comporta em um shopping ou em qualquer situação de compras? Quanto tempo ela gasta no celular olhando aplicativos de compra? Ela se importa com marcas mais caras? Como são as trocas de presentes entre vocês? Quais restaurantes gostam de frequentar? Que experiências gostam de viver? Essa pessoa é alguém que não se importa em parcelar suas compras? Ela aguenta esperar e planejar a compra de algo ou simplesmente compra e parcela? Esses comportamentos vão te mostrar como essa pessoa lida com seu próprio dinheiro, sinalizando se ela é organizada ou não, se tem algum autocontrole, etc.Por último, mas não menos importante: como essa pessoa se comporta quando você diz estar sem dinheiro? Como ela vai reagir se você disser que não poderá sair naquele final de semana porque está com as contas mais apertadas? Ou então, se não houver presente em uma data especial (ou for mais barato que o esperado)? Diante dessas situações, é alguém companheiro(a), que vai ficar tranquilo(a) diante disso, ou vai gerar conflitos?Veja, ninguém precisa saber a conta bancária um do outro no namoro, isso só acontece com mais detalhes no noivado. Mas, todos nós damos sinais da forma como acreditamos e lidamos com questões financeiras. A escolha mais importante da sua vida não é sobre O QUÊ vai fazer, é sobre QUEM estará ao seu lado. Algumas pessoas são foguetes, te levam adiante, te ajudam a ser sua melhor versão. Outras, são âncora: te levam para baixo, mais atrapalham do que ajudam e não te deixam prosperar. Namoro é fase de analisar se quem está do seu lado será âncora ou foguete. E você: qual deles está sendo? Pense nisso!