Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 07/06/2022

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Ela chegou: uma das semanas mais esperadas dos apaixonados! E com ela, chegam também algumas parcelas extras no cartão de crédito!!!!! Olá, caro(a) leitor(a), tudo bem? Vamos falar sobre os presentes do Dia dos namorados? Essa é uma das datas que mais movimenta o comércio e acaba sendo muito esperada pelos casais! Porém, também pode virar o pesadelo da sua vida financeira, caso não haja nenhum cuidado na hora de pensar o presente ou a comemoração.O primeiro ponto de atenção é em relação ao valor do presente (ou da experiência, em caso de sair para jantar, etc.): temos uma tendência em pagar o mais caro que pudermos, como se o preço do presente refletisse os sentimentos e a demonstração de afeto. É aí que mora o perigo: sem nenhuma intenção, você pode acabar pagando por algo que não cabe no bolso e cujas parcelas irão te perturbar até o final do ano.Outro ponto é: temos datas comemorativas o ano inteiro! É desse jeito que seu cartão de crédito nunca diminui e sua fatura vira seu pesadelo. Como a maioria das pessoas não planeja essas compras, a parcela da viagem de carnaval (ou do camarote) se junta com a do ovo de Páscoa, que se junta com o presente do dia das mães, que se junta com o do dia dos namorados, que emenda com o dia dos pais...e daí, vem o feriado prolongado de setembro...e daí para frente, é só ladeira abaixo...a vida passa e você viveu para pagar essas parcelas. No outro ano acontece tudo outra vez...e assim vai...Não estamos falando aqui para não comemorar o dia dos namorados (ou qualquer outra data): estamos falando sobre fazer o que é possível sem se endividar para o resto do ano. Desencane: o preço do presente não reflete seu afeto – mas seu jeito de olhar para quem você ama, sim. Um simples gesto de carinho pode se tornar a homenagem do ano. E existem muitas formas de presentear gastando pouco: preparar uma mesa diferente de café da manhã, fazer uma mesa de fotos do casal, fazer uma música, uma homenagem, um vídeo emocionante nas suas redes sociais... Precisamos nos lembrar que presentear é sobre demonstrar amor, atenção, cuidado. Você pode, sim, comprar um presente: desde que ele não se torne uma parcela para pesar na sua vida nos próximos meses. Desde que você tenha se planejado.E para quem precisa mesmo economizar, mantenha-se longe dos restaurantes e barzinhos nessa data! Esses estabelecimentos se preparam para esse dia de forma muito especial: fazem decoração, contratam música ao vivo, etc., o que costuma custar o dobro do preço. Eles não estão errados em fazer isso: muitos casais gostam do ritual e aproveitam - eles também precisam ganhar seu dinheiro. Errado está você, que já não está dando conta da sua fatura do cartão de crédito e está indo lá, parcelando o jantar em três vezes sem ter a menor noção de como vai pagar isso depois. Pense bem a respeito.É importante comemorar? Sim! É sempre muito importante comemorar o amor, surpreender a pessoa amada e ter um momento especial! Mais importante que o presente, é a lembrança que ficará desse dia: são os momentos que nos tiram o fôlego que ficam na memória. Portanto, dedique-se em se fazer presente! Dedique-se em criar saudades boas para o futuro. E não se esqueça de que o amor precisa ser demonstrado todos os dias: não espere o dia dos namorados! Tenha uma excelente semana!