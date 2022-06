Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 18/06/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Estamos em construção - Cap XIVSabe aquela impressão que a pessoa sabe muito quando você escuta ela falando? Você se sente inspirado e pensa: ela ama o que faz!Quantos produtos você comprou pelo encantamento e a segurança do vendedor ao lhe atender? Vendedores bons são aqueles que acreditam no que vendem. Essas pessoas lhe passam confiança, por isso você acreditou e “comprou” o que estavam oferecendo. Imagine você entrando no avião e desconfiando do piloto...não dá!Confiança é nosso bloco de hoje, que vem ao lado do equilíbrio, quase no topo da nossa pirâmide. Com certeza é um par perfeito, pois não conseguimos ter equilíbrio, ou seja,“ser nós mesmos”, como disse John Wooden, sem confiança.A boa notícia é que podemos chegar no topo com preparação. Isso! Já estamos no 14o bloco! Estudamos e construímos juntos os blocos: diligência, que vem do trabalho árduo, planejamento, entusiasmo, amizade, cooperação, lealdade, domínio próprio, atenção, iniciativa, presteza, condicionamento, habilidade, espírito de equipe, equilíbrio e hoje a confiança. Retomar todos? Sempre! Por quê? Porque se estamos sólidos com nossa construção, confiamos em nós e em quem somos, no nosso lugar de potência, fazemos que tem que ser feito. Isso é sucesso!Wooden usava da confiança com seu time, trazendo as orientações todas pelo lado positivo. Nunca se lamentava e sempre os incentivava dizendo a verdade. Sempre dizia que cada um fazendo o seu melhor, olhando para si e acreditando, eles conseguiriam. Confiança gera confiança. Ele dizia: “ Se o nosso melhor era bom o suficiente para vencer, nós venceríamos. Se não fosse, nós perderíamos; mas tentávamos fazer o nosso melhor e deixávamos os resultados falarem por si.”Somos as nossas escolhas, lembram? Confie em que você é todos os dias.Imagine se Galileu e Copérnico não tivessem a confiança que estavam certos que a Terra é que girava ao redor do Sol? Grandes descobertas da ciência vieram da confiança, pois ela é uma força que move, inspira e faz acontecer. A troca entre você e o outro só acontece com confiança.Se você confiar que está no caminho certo, com certeza terá sucesso. Emanará a energia necessária para chegar aonde quiser. Só com confiança você ocupa o seu lugar de potência, e faz o seu hoje melhor que o ontem.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Faça uma lista com o que você faz bem, mas muito bem! Pense no que lhe dá confiança para isso.E uma outra lista com o que você não faz bem, e que ainda tem medo de executar. Pense em quantas oportunidades você perdeu por isso. Chega de perder! Se prepare e parta para a ação. Confie!Porém, lembre-se de que assim como a nossa pirâmide, estamos em construção, bloco a bloco, e pode ser que precise fazer algo várias vezes para ter confiança, é preciso praticar.Escolha, planeje, estude e treine com confiaça, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +