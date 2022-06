Coluna Mercado de Trabalho Por Vanessa Bortolozo

publicado em 02/06/2022

Vanessa Bortolozo (Foto: Divulgação)

“Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou.” (Jacques Lacan)Cada pessoa interpreta o que escuta e vê partindo de si mesma, sua interpretação de um fato ou de uma situação é uma verdade para si.Cada pessoa interpreta o que vê e escuta partindo de si mesma, sua interpretação a respeito daquilo que ela recebeu é uma verdade para si.Por mais que estejamos conscientes daquilo que falamos, não podemos ter a certeza de como a outra pessoa recebeu. Nossas palavras são interpretadas de acordo com os referenciais dela. Qualquer pessoa pode ser interpretada como boa ou má, correta ou equivocada e isso depende da maneira como cada um escuta.E essa capacidade de escutar está totalmente ligada ao que a pessoa tem dentro de si. Cada um ouve de acordo com o que tem, o que é e o que vive em seu interior. Quando se deparar com um conflito entre fala x escuta, não tente mudar o pensamento do outro a respeito daquilo que você falou, se este não estiver disponível a ceder e te compreender.Isso vai muito além de tentar mudar a visão do outro a seu respeito, mas sim, mudar todos os seus condicionamentos e bloqueios internos.E isso ninguém pode fazer a não ser ele.Isso ocorre porque cada pessoa tem em sua estrutura psíquica um conjunto de significados, sentidos, valores, contextos, emoções e sentimentos.E na interação entre as pessoas a comunicação pode ser conflituosa se não ocorrer uma compreensão de ambas as partes sobre o conteúdo da conversa.O diálogo entre duas pessoas pode unir se compreendido, mas também pode afastar ou separar.Se não existe o entendimento sobre a importância da comunicação, a maneira que a fala emitida por uma pessoa pode ressoar no outro, pode desencadear inúmeros desentendimentos nas relações entre as pessoas.A frase “você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou”, possibilita a compreensão de vários conflitos que ocorrem na comunicação entre as pessoas.Assim sendo, favorece um novo pensamento sobre como é expressado a fala, a melhor maneira para uma conversa aberta e compreensiva.E que o outro pode ou não entender o que lhe foi dito, mas que se for diferente do que desejou expressar saberá que é devido ele ser uma outra pessoa e não você.