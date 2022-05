Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 17/05/2022

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Olá, querido(a) leitor(a)! Como vai você? Nessa semana vamos direto ao ponto: todo mundo já ouviu falar que não vale à pena deixar seu dinheiro parado na poupança, que você perde dinheiro, que você perde da inflação, etc. Mesmo assim, ainda bate a insegurança e a grande dúvida é: “vou tirar da poupança e colocar aonde?”. Por isso, nessa semana, vamos falar um pouco sobre os ativos adequados para alocar seu dinheiro de uma forma tão segura quanto.A verdade é que a poupança sempre foi um produto de rendimento ruim, mas, graças ao intenso marketing dos anos 90 e a isenção de pagar imposto de renda, ela se tornou a opção mais simples para deixar suas reservas. Apesar de parecer que você está ganhando dinheiro – afinal, existe um acréscimo de dinheiro quando você consulta sua conta -, a verdade é que você está ganhando menos do que deveria se considerar a inflação do período. Por isso, dizemos que você PERDE dinheiro lá. No final de de 3 meses, os R$100,00 depositados na poupança já não compram os mesmos itens que compravam quando foram deixados lá.Então, aonde colocar seu dinheiro? Em todo e qualquer investimento, você precisa analisar três fatores mínimos: rentabilidade, liquidez e risco. Rentabilidade é o quanto seu dinheiro vai render enquanto estiver investido; liquidez é o quão rápido você consegue resgatar seu dinheiro dessa aplicação (de preferência, sem perdas) e risco é sobre não levar calote, ou seja, conseguir ter seu dinheiro de volta. Quando falamos de reserva de emergência, é primordial ter um ativo de ALTA LIQUIDEZ (fácil resgate) e BAIXO RISCO (você não quer ter o desprazer de não receber seu dinheiro quando precisar dele). Para garantir essas duas características, “abrimos mão” do rendimento, que nesse caso, basta ser acima de 100% do CDI para que você não perca dinheiro com a inflação.Existem alguns ativos com essas características especiais, sendo os dois principais: Tesouro Selic e CDB de liquidez diária. Para investir no Tesouro Selic, você pode fazê-lo pela sua corretora de valores ou diretamente pelo site do Tesouro Nacional. Já o CDB, você pode contratar também pela corretora de valores – não se esqueça de checar se o banco é seguro e tem boa reputação – ou diretamente pela sua conta bancária, no seu banco usual.O Tesouro Selic é considerado o ativo mais seguro do mercado, afinal, quem vai te pagar é o dono da impressora de dinheiro: o governo. Obviamente, existem outros problemas ligados à impressão de moeda (como a própria inflação), mas sem receber, você não ficará. Já o CDB vai depender do banco emissor: se for um banco com boa reputação, bem colocado no mercado, etc., o risco de perda é muito baixo – você pode checar essa classificação de risco digitando “rating bancário” no Google: as instituições classificadas com AAA ou BBB são consideradas de confiança.Vale dizer que esses ativos possuem cobrança do imposto de renda – que já vem descontado no resgate do dinheiro – e, mesmo assim, rendem um valor acima da poupança. Essa é uma grande dúvida das pessoas ao comparar com a isenção da poupança.Só para lembrar: o melhor investimento que você pode fazer é no seu conhecimento! Estude mais como você pode cuidar melhor do seu dinheiro, como fazê-lo trabalhar e se multiplicar a seu favor. E PARE de deixar dinheiro parado na poupança! Excelente semana!