Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 07/05/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Estamos em construção - Cap. VIIIVocê já sentiu medo? Aquele que dá frio na barriga, como quando você está à beira de um penhasco? Bom, esse medo é normal e fará parte da nossa vida em alguns momentos.E aquele medo que te impediu de agir em alguma situação e até hoje você se arrepende? Quantas vezes esse tipo de medo impediu de ser feliz? De fazer algo diferente? De acertar? Você sabia que erros fazem bem? São com eles que aprendemos e nos tornamos melhores.O bloco da nossa semana é a “iniciativa”. John Wooden, o criador dessa pirâmide do sucesso, lembra que já na faculdade ouvia do seu treinador que os times com maiores erros eram o que mais pontos teriam, pois com certeza tinham agido mais, se arriscado mais! E cita no seu livro: “... quem age comete erros, mas se nós não fizermos nada, estaremos cometendo o maior erro de todos.”Até no livro mais lido do mundo, a Bíblia, temos uma parábola que ilustra bem a iniciativa, a dos talentos. Três servos recebem um talento do seu patrão e, após um tempo,ao serem cobrados do que fizeram com aquele talento recebido, um deles revela que não fez nada, não teve iniciativa, teve medo e escondeu o seu talento. Isso nos mostra que o servo, mesmo recebendo uma dádiva de seu patrão, desperdiçou a oportunidade por não ter coragem. E quantas oportunidades deixamos passar por falta de coragem?Tem um ditado do meio empresarial, o qual sempre escuto: “Se está com medo, vai com medo mesmo”. Sabemos que não é tarefa fácil criar essa coragem e agir com segurança. Mas é treino e ousadia. É termos a consciência que errar faz parte e que as cicatrizes nos darão força para seguir em frente. É termos a consciência que o medo deve ser acolhido e “alimentado” com amor.Relembrando que estamos em construção diária, e um passo de cada vez, caindo e levantando.E como nosso foco é progredir diariamente, vamos juntos?Relembre uma ou mais ocasiões que o medo te impediu de agir. Tire a lição que essa atitude lhe trouxe.Agora pense em uma situação a qual você agiu e teve um bom resultado. Pensou? Qual lição você tira dessa segunda opção?Lembre-se que “o mais inteligente sempre dá o primeiro passo”, o adulto não espera nada de ninguém, ele faz e “ponto”. Vamos ser a pessoa que dá esse primeiro passo? Acolhendo o medo! E com a certeza que assim como a nossa pirâmide, estamos em construção, “bloco a bloco”.Seguimos juntos, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +