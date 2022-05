Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 28/05/2022

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Estamos em construção - Cap. XIEstamos quase no topo da nossa pirâmide, ops...nossa não, do nosso querido treinador John Wooden. Nesta construção, e com a experiência no atendimento de líderes e empresas, tenho refletido muito, e dia a dia surgem respostas.Uma pergunta que escutamos muito é: como alguns negócios se mantêm em organização e sucesso nos momentos de crise? Eles possuem bons líderes?Sim, com certeza! Tudo é disseminado com os líderes, o time é “a cara” do líder.Mas, como eles conseguem esses resultados? Eles estão com certeza, além de envolvidos no mesmo propósito, colocando o bem de todos acima das conquistas individuais, estão carregados de “espírito de equipe”, nosso bloco de hoje.O brilho das conquistas é para o grupo. Agem com humildade, respeito, e com um grande amor envolvido na causa. Todos na equipe têm a mesma importância.Imagine o pãozinho que você comeu no café da manhã, ele só chegou até você porque várias pessoas estão trabalhando desde a madrugada para sua família recebê-lo quente e saboroso, e com certeza o mérito não é só do padeiro, começa no agricultor que plantou o trigo…Na vida nada conseguimos sozinhos,é na troca que o resultado acontece.Uma empresa só prospera se todos se sentem parte dela. Uma empresa tem o DNA do dono, é um organismo vivo, que só tem “saúde” de cada um que faz parte estiver no seu lugar entregando o seu melhor.Assim acontece em todos os grupos que pertencemos. É necessário você acreditar e se envolver, se entregar. Sua emoção positiva se espalha no grupo. Daniel Goleman, no seu livro “Inteligência Emocional” diz que o estado de ânimo de uma pessoa passa para outra, é um vírus social, e cita diversas pesquisas que comprovam isso. É necessário trabalhar avidamente com envolvimento e desprendimento em tudo que nos propomos a participar.Imagine como o nosso país seria melhor se tivéssemos esse bloco sólido?Fácil desenvolver esse espírito? Claro que não. Pessoas diferentes, grupos diferentes. E o que podemos fazer? Trabalhar isso em nós, escolhendo melhorar as nossas habilidades sociais, promovendo mudanças internas, vibrando em sintonia com o grupo, agindo e não reagindo, fazendo e não reclamando.Isso se resume em “estando no nosso lugar de potência, e deixando o outro estar no dele”.E como nosso foco é progredir diariamente, vamos juntos?Qual das equipes que você faz parte e que não está chegando ao resultado esperado? Pode ser o trabalho, pode ser a sua família, grupos que você ajuda. Anote qual é.Aonde vocês pretendem chegar enquanto grupo? Pensou?Agora veja que papel você exerce e como você pode ajudar a desenvolver esse espírito de equipe. Como pode fazer para que todos os integrantes se sintam valorizados, inclusive você? Faça a sua parte, passe o vírus do envolvimento para todos.E lembre-se que por mais que você pense, estude, faça, nada conseguirá sozinho. Acolha o medo de se envolver e se machucar, e confie! Cair e levantar faz parte, é aprendizado, pois assim como a nossa pirâmide, estamos em construção, bloco a bloco.Seguimos juntos, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +